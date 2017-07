Plataforma Nacional Digital, el antídoto a la corrupción del país

Se ubicaran “Las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los representantes populares incluso de contratistas del estado” Dijo el esquema es el proyecto más ambicioso del gobierno federal “Se fusionarán las plataformas del SAT de la SHCP, la Plataforma de Transparencia y las Plataformas de Compra Net”

José Ángel Gómez Sánchez l La Plataforma Nacional Digital que se pretende instalar en México será, “Uno de los antídotos para el combate a la corrupción en el país”, afirmó el secretario de la Contraloría General de Chiapas, Humberto Blanco Pedrero.

En entrevista el Contador Público Certificado, subrayó que la Plataforma Nacional Digital, “Es sin duda alguna, el mecanismo más grande que puede tener la federación para el mejor control de toda esta situación anticorrupción”.

Y es que el Sistema Nacional Anticorrupción que entró en vigor ayer miércoles 19 de julio pretende ser una “Plataforma Digital” donde se ubicaran entre otras cosas, “Las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los representantes populares incluso de contratistas del estado”.

“Y esto realmente es significativo, porque por ejemplo servidores públicos sancionados a nivel nacional yo no sé qué es lo que pasa en Sonora y de repente pueden aparecer aquí en Chiapas, éstos servidores públicos y de repente están incrustados dentro de nuestros sistemas en ese sentido esto ya no va a ser permitido el Sistema prevé de antemano una serie de ajustes que se tendrán que hacer en este tipo de situaciones”.

Con la Plataforma Digital en el caso de particulares se podrá saber en tiempo real lo que sucede con constructores, prestadores de servicios al gobierno estatal y municipal que muchas veces incumplen.

Por lo que presidentes municipales, síndicos, directores de obras públicas y ex funcionarios tendrán una especie de ficha roja si no fueron responsables en sus actos con lo que se evitará que busquen nuevos cargos políticos o administrativos.

A decir del Contralor General del Estado el esquema es el proyecto más ambicioso del gobierno federal para valorar y evaluar cada uno de los comportamientos a nivel nacional de los servidores públicos, “Se fusionarán las plataformas del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Plataforma de Transparencia y las Plataformas de Compra Net”.

Blanco Pedrero agregó que en cuanto al trabajo eficiente que ellos desarrollan, vendrá a abonar a la transparencia, “En sí me parece que es el proyecto más ambicioso porque no solamente podremos tener a nivel nacional una declaración patrimonial por ejemplo sino su evolución es decir si encontramos que un servidor público, de la noche a la mañana se hace rico pues la plataforma nos va a poder permitir decir con un simple teclado decir que tanto evolucionó su patrimonio”.

Sin embargo el Secretario de la Contraloría General del Estado de Chiapas, dijo que la instalación de la Plataforma Nacional Digital llevará su tiempo pero siguen los ejemplos realizados en la Comunidad Económica Europea y en otros países sobre esta situación Anticorrupción.