Obtiene titulo profesional del Sistema de Educación a Distancia de la UNACH

El documento es el primero que otorga la UNACH en esta modalidad

Con estricto apego al marco normativo que rige la educación de nuestro país y en el estado, la Universidad Autónoma de Chiapas, por primera vez en su historia, realizó una ceremonia de titulación y toma de protesta de evaluación profesional en la modalidad a distancia, a través del formato de Reconocimiento al Mérito Académico.

Patricia Marisol Ravera Amorín, es el nombre de la estudiante de nacionalidad argentina, perteneciente a la cuarta generación de la Licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que oferta el Centro Universidad Empresa en la modalidad a distancia, quien dado a su promedio general de 10, se hizo acreedora a este tipo de evaluación.

Esta ceremonia se realizó con el apoyo de la Coordinación General de Universidad Virtual de la UNACH, así como de la Universidad Tecnológica Nacional, sede San Francisco de Córdova, Argentina, con la cual se ha establecido ya un vínculo de trabajo.

Luego de tomar protesta, Patricia Marisol Ravera Amorín, expresó el agradecimiento a la Máxima Casa de Estudios de Chiapas, por brindarle la oportunidad de continuar sus estudios, meta que le fue difícil de alcanzar dado al estatus de inmigrante que tuvo durante 15 años en los Estados Unidos de América.

“Debido al trabajo que se realiza de mañana hasta tarde, no se tiene mucha oportunidad, yo había tratado de hacer exámenes parciales en mi Consulado, pero no se podía y cuando surgió esta oportunidad me emocioné mucho; y ahora esto me permitirá seguir luchando, por lo que me animé a regresar a mi país”, afirmó.

En este marco, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, felicitó a Ravera Amorín por el esfuerzo personal realizado, el cual la hizo partícipe de este evento sin precedentes en la región, lo que la convierte en un ejemplo para muchos jóvenes que tienen el deseo de estudiar, y que encuentran en este esquema una valiosa oportunidad para cristalizar sus propósitos.

Finalmente, indicó que esta evaluación representa el máximo reconocimiento de las universidades, al esfuerzo permanente y a la capacidad académica que demuestra el egresado durante todo el periodo de formación profesional.

En su oportunidad, el coordinador General del CEUNE y presidente del sínodo, Luis Ernesto Morán Villatoro, afirmó que esto es una muestra del posicionamiento que la UNACH tiene a nivel internacional, dada su oferta académica en la modalidad a distancia, lo cual los compromete más, para ofrecer una formación de calidad e integral.

“Esto también es un paso más hacia el cumplimiento de la meta de internacionalización institucional, marcada en el Proyecto Académico 2014 – 2018, que busca la formación de recursos humanos con competencias, que les permitan un desarrollo en instancias profesionales internacionales”, acotó.

El sínodo estuvo compuesto también por el docente Roberto de Jesús Cruz Castillo quien fungió como secretario del mismo y la también docente de este centro, Cruz Susana Estrada Castellanos, quien ocupó el puesto de vocal durante el desarrollo de este protocolo académico.La Licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa forma profesionales que puedan desempeñarse en ambientes de competitividad, a escala local y nacional; mediante la gestión empresarial y la innovación de productos y servicios, en las organizaciones sociales, públicas y privadas; para responder a los retos que enfrenta la MiPyME, pudiéndolo hacer como emprendedor, gestor empresarial o como líder de proyecto.

Este sistema educativo atiende a estudiantes que tienen su residencia en países como Estados Unidos, Perú, Colombia, España y Guatemala, así como en 28 estados de la República Mexicana, cifras que demuestran la vanguardia de la UNACH en este tipo de educación en el estado y a nivel regional.