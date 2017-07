La corrupción se combate sólo si hay voluntad: FGE

Con la finalidad de continuar trabajando en coordinación, este viernes el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país.

“La gente ya no quiere discursos, no quiere mensajes, lo que exige son resultados, por eso estamos obligados a redoblar esfuerzos”, expresó.

Al calificar a la corrupción como un cáncer y afirmó que no se podrá combatir si no hay una voluntad férrea, el funcionario se comprometió a que la institución trabajará de la mano con la ciudadanía para ofrecer los resultados que se esperan en los rubros de seguridad y justicia.

“Si no hay confianza y coordinación, hay nada, porque no se puede trabajar con deshonestidad y jalar cada uno de su lado, en pocas palabras, en seguridad no hay lugar a las improvisaciones o los protagonismos”, enfatizó.

El titular de la Fiscalía General del Estado reconoció el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos en materia de profesionalización, instancia que ha ofrecido más de 60 cursos y especializaciones a Ministerios Públicos, peritos y elementos de la Policía Especializada.

Como parte de las acciones operativas, señaló la desarticulación de una banda delictiva dedicada al asalto carretero en la vía que conduce al municipio de Ocosingo, y afirmó que el grupo interinstitucional trabaja en coordinación para que los ciudadanos y visitantes transiten por las vías carreteras con seguridad

Por su parte, el Jefe Adjunto de Visas, Albert Cea, mencionó la importancia de resguardar la integridad de los ciudadanos norteamericanos que visitan el estado de Chiapas, por lo que afirmó que la Embajada de Estados Unidos da seguimiento puntual a cada caso relacionado al uso de visas, asistencia consular y atención a víctimas.

En este sentido, Fernando Muñoz, asistente de víctimas, dio a conocer que a través de la Embajada de Estados Unidos conocen los casos de delitos cometidos en contra de sus connacionales en territorio mexicano, “en el caso particular de Chiapas el índice delictivo es muy bajo, sólo tenemos dos casos que se han atendido”.

Acompañado de Cecilia González del Consulado Norteamericano en Mérida, Yucatán, apuntó la trascendencia de trabajar de la mano junto al estado de Chiapas en la atención de las víctimas de algún delito, principalmente niñas, niños y mujeres.

En este encuentro, participaron el Fiscal de Inmigrantes, Alejandro Vila Chávez; la Fiscal de Derechos Humanos, Alma Rosa Cariño Pozo; y el Fiscal de Alto Impacto, Sergio Cruz Ledesma; así como el director de la Policía Especializada, Pedro León Toro Peña.

