Este mes vence plazo para reemplacamiento de vehículos

Ezequiel Gómez García l La Secretaría de Seguridad y Vialidad de Tuxtla Gutiérrez advirtió que al concluir el plazo el 31 de julio para que los vehículos porten las placas nuevas, la Secretaría de Hacienda del estado implementará un operativo para que los propietarios que no cumplan con esta obligación serán sancionados.

Moisés Grajales Monterrosa, secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez, sostuvo que una vez que concluya el plazo iniciarán los operativos, para amonestar a los contribuyentes para que hagan el trámite para obtener placas nuevas.

Me parece que ya hay laminas, después de un tiempo en que no hubo ahorita ya hay suficientes, pueden hacer el cambio con las placas actualizadas, subrayó.

Dijo que, en caso de no atender las indicaciones de Hacienda vehicular, entonces seguramente se va informar que tipo de sanciones se habrá de aplicar.

Hay que destacar que el costo de las placas nuevas para el servicio particular es de mil 60 pesos y para motociclistas 850, en tanto que para el servicio público es de 2 mil 500 pesos para vehículos y mil 150 para motocicletas.