Acuso la UNTA de “tortuguismo” en tramite y entrega de apoyos al campo

José Ángel Gómez Sánchez l El dirigente estatal en Chiapas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA) Carlos Humberto Luna López, acuso de “tortuguismo” en la tramitación y entrega de apoyos dirigidos al campo, de algunos servidores públicos de la delegación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), “A nosotros nos preocupa que a estas alturas de que las lluvias se nos adelantan y aun no hay modo de que nos den una respuesta positiva, inclusive en integración. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay elementos dentro de la delegación que debemos de ser claros es necesario que renuncien”.

El Integrante de la Comisión Política Nacional de la UNTA dijo que desde siempre la organización que representa trae “graves problemas” y por eso pidieron la renuncia o cambio de adscripción del subdelegado Jorge Ventura Aquino y el Jefe de Distrito de Villaflores, Jesús Pérez Pérez, “A estos dos personajes tenemos que ser claros es necesario que renuncien o al menos que los cambien de lugar o los cesen”.

Reconoció que no es fricción entre los funcionarios y la organización sino que no ha habido la atención adecuada, “Falta de atención de todo el tiempo de Jorge Ventura Aquino, el Director de Planeación y Desarrollo, es preocupante porque traemos un programa importante que la Sagarpa y Pepe Calzada saludaron y han estado en los noticieros el Campo en Tus Manos que es una mísera cantidad de cuatro mil pesos para supuestamente instalar una granja, no sé en qué mundo viven de cada expedientillo de esos cuatro mil ya los compañeros gastaron doscientos y trescientos pesos entre copias de cambio de formatearía, porque en una comunidad te cuesta de uno hasta dos pesos cada copia, y eso nos preocupa está situación porque nos sucede año con año, se supone que mejorarían las condiciones para poder ejercer algunos programas y no es así”.

El dirigente de la UNTA acusó también al Jefe de Distrito de Villaflores, “Es necesario que la Secretaría ponga manos a las obras de cambios o ceses y me refiero a Jesús Pérez Pérez, porque allá en la frailesca hay falta de atención y tortuguismo, inclusive para los biométricos tuvimos problemas aun habiendo instrucciones del señor delegado”.

“Si los siguen manteniendo a ambos funcionarios, nosotros tomaremos otras medidas”. Advirtió.

Carlos Humberto Luna López recordó que el dirigente Nacional de la UNTA, Álvaro López, “Pedirá lo mismo en México de lo que hoy estamos solicitando en Tuxtla; o se va Aquino o se va el delegado porque algo tienen que hacer porque no puedes tener un vehículo con piezas diferentes porque no caminan y aquí no atienden en este caso”.

Acuso que desde SAGARPA se ordenó que diversos grupos de campesinos, se golpearan, “Para que entre nosotros nos creáramos problemas, instruidos por Jorge, eso nos preocupa y por eso pedimos la inmediata destitución de Jorge Ventura y del Jefe de Distrito de Villaflores, son urgentes, el delegado tiene la disposición de atender pero también se lo dijimos ayer que debe intervenir, vimos que no hizo caso y por eso pedimos la presencia de ustedes los medios para hacerle saber a José Calzada Rubirosa que debe poner atención y hacernos caso”.

Explicó que las organizaciones nacionales traen un acuerdo para ordenar, que los proyectos lleguen a los compañeros, “Si han caminado las solicitudes, toda la traba está en la delegación con el señor Ventura, todo el tiempo es ellos lo saben todos y ya casi se avienta un porfiriato casi 30 años en la delegación, no lo mueven y él opera y maneja todo a su gusto”.

Los apoyos que solicitan van encaminados a Agro producción, FAPPA, El Campo en Tus Manos, PIMAF, Cafeticultura y Proagro.

