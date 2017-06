Protestan periodistas en contra de la diputada María de Jesús Olvera Mejía

Dan respaldo y apoyo al compañero Silvano Bautista, demandado por la legisladora que pide 5 mdp para la reparación del daño moral

Periodistas de Chiapas protestaron en plena sesión de la 66 Legislatura, en contra de la diputada María de Jesús Olvera Mejía, y en respaldo y apoyo al periodista Silvano Bautista, a quien la legisladora demandó y exige un pago de cinco millones de pesos por reparación del daño moral.

En la sesión ordinaria, de ayer martes los reporteros de periódicos impresos y digitales, radio y televisión acompañaron al periodista, quien llamó a la diputada Olvera represora de la libertad de expresión.

En conferencia de prensa, al pie de la estatua de Benito Juárez ubicada en el Congreso local y en el salón de sesiones del pleno, Silvano Bautista dio a conocer que la diputada priísta lo demandó penalmente porque el año pasado publicó una nota en el diario donde labora, en la cual consignó que Olvera Mejía cuenta con ocho averiguaciones previas en su contra de 2006 al 2014. Sin embargo, eso no fue impedimento para que le dieran su constancia de diputada local, violando así la ley, en su momento.

Sostuvo que los señalamientos vertidos en la nota publicada cuentan con los elementos suficientes de prueba, además de mencionar la fuente de manera clara y precisa; fuente que con los demandantes y ofendidos que la acusan de cometer delitos de fraude, asociación delictuosa, motín homicidio en grado de tentativa y falsificación de documentos, entre otros.

Las pruebas, las mostró a los periodista, donde se puede ver que en 2007, en la averiguación previa 284/CAJ4A/07, Saúl Martínez Martínez expuso que el 23 de septiembre de ese año se encontraba en su casa a eso de las ocho de la noche cuando llegó una camioneta tipo Urban, de la cual descendieron tres hombres y una mujer, quienes portaban armas de fuego cortas y largas, tocaron el timbre insistentemente, pero no salió.

El 25 de septiembre de 2007 volvieron a llegar a las 19:00 horas, tocaron el timbre y al ver que no salió le dejaron un papel por debajo de la puerta donde le advertían “ahorita te nos has escapado, pero si no renuncias a la CTM te vamos a matar”.

Silvano Bautista anotó otra prueba de lo publicado en su momento, son dos actas de nacimiento que tiene la legisladora, una de Chiapas y otra de Hidalgo, así como dos CURP de los mismos estados. Eso sindicó en su trabajo periodístico y que ninguna autoridad electoral en su momento dio cuenta de este hecho y pese a ello llegó a la curul que actualmente ocupa y desde la cual continúa haciendo de las suyas.

En tanto, Silvano Bautista festejó que el congreso local haya dado los primeros pasos para eliminar la figura del fuero en los legisladores, y que en casos como este se convierten en un pasaporte a la impunidad, como es el caso de Olvera Mejía, quien debería de conducirse sin protección alguna, como cualquier ciudadana.

Cabe anotar que la diputada Olvera Mejía ha sido involucrada también en los hechos que mantienen paralizada la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoasén II; hechos que van desde los bloqueos a los accesos de la zona de construcción y de carretera en la región de Mezcalapa ASICh