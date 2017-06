Mi elección fue transparente: Arturo Brizio

Ciudad de México l “¡A chambear!”, fue la primera frase de Arturo Brizio Cárter como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, y ante las dudas, el nuevo directivo aclaró cómo se convirtió en el elegido con el visto bueno de la Asociación Mexicana de Árbitros y la Federación Mexicana de Futbol.

“Fue muy transparente. Hay un mito urbano de que yo no quería la Comisión de arbitraje. La realidad es que a mí nunca me lo habían ofrecido. Jamás alguien de la federación me había comentado. Hubo el acercamiento de ese lado, hubo el acercamiento del otro lado y fue todo transparente, platicamos y así fue como llegamos, platiqué con la gente de Televisa para decirle que esto a mí me interesaba y fue bien recibida mi salida y aquí estamos”, expresó.

En entrevista el ex mundialista de Estados Unidos 94 y Francia 98 aseguró que era importante tener el voto de confianza de ambas partes después de la molestia contra Héctor González Iñárritu.

“Por el momento no vengo a cortarle la cabeza a nadie, incluso no hubiera aceptado de ninguno de los dos lados que me dijeran ‘se va fulano’ o ‘se va mengano’, yo vengo a trabajar con la gente que está.

“En un momento pertinente, que puede ser un torneo o seis meses, ya tomar determinaciones y ver si la gente valiosa está en un lugar adecuado lo moveremos o saber si hay gente que no da el ancho”, aseguró.

Brizio alabó la dignidad que tuvieron los árbitros durante el torneo anterior para manifestar su inconformidad pero advirtió que en él busca por encima de todo resolver los problemas por la vía institucional.

“Esto tiene que ser un tema institucional, yo creo mucho en la conciliación, creo mucho en la prudencia, creo mucho en la dignidad de los muchachos pero no estamos en equipos diferentes, no son un grupo de choque.

“Son muy válidas las peticiones que han planteado pero también, insisto, tenemos que manejarnos por el cause institucional”, expresó.

