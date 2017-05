Rumbo Político

Víctor M. Mejía Alejandre.

Clama ESF respeto a su vida privada

El empresario y político tuxtleco Emilio Salazar Farías, desde hace mucho tiempo es víctima de una guerra sucia en las redes sociales, pareciera ser que hay una consigna en su contra generada por grupos de políticos que ven en el empresario de la educación y de otros negocios, un rival en sus aspiraciones a futuro.

No hay día del santo Señor del Internet, en que el legislador federal no sea víctima de sus detractores gratuitos, los que incluso no vacilan en meterse en su vida privada, insultarlo y de hacerle señalamientos perversos, como si ellos fueran los censores o la santa Inquisición de las redes sociales; para acusar y sentenciar con dedo flamígero acusador y sentenciador.

Políticamente maduro, profesional exitoso; Emilio Salazar acusa ser sido político con el tiempo suficiente como para saber sortear todo tipo de injurias y ataques desde el anonimato, por encargo, con consigna, que es como prefieren operar aquellas personas que a falta de razón y como único recurso se dedican a calumniar y chantajear, pero como todo político pide respeto para su vida privada la que no es ni debería ser de interés público.

Y es que en la realidad y en la vida virtual queda claro que por mucho que sea una persona pública, esta tiene derecho a la intimidad a su vida privada.

A los creadores de la opinión pública sólo nos debe interesar el estado civil, el estado económico y sus actos públicos, porque está claro que la curiosidad no puede degradar un derecho.

El derecho a la vida privada o a la intimidad personal debe ser considerado como un derecho humano, ya que es inseparable a la persona y no puede ser limitado por la ley, independientemente del sistema jurídico que prive en determinado lugar. Así lo deben de entender los gratuitos detractores del político tuxtleco ¿Así o más claro? así las cosas.

Aprueban en el IEPC regular proselitismo a través de fundaciones y asociaciones civiles.

En sesión de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, que preside el consejero electoral Manuel Jiménez Dorantes, se aprobó reformar y adicionar el reglamento existente que regulaba el uso de recursos públicos, propaganda institucional y gubernamental, para incorporar aquella publicidad que emitan las asociaciones civiles, organizaciones sociales y fundaciones en el estado de Chiapas.

Con ello se busca regular que las actuaciones de dichas agrupaciones ciudadanas se sujeten a parámetros de legalidad y no realicen actos publicitarios o de propaganda que difunden en los diferentes medios impresos, digitales, auditivos o cualquiera que sea en el desempeño de sus actividades, ya que, si bien hasta este momento no existía disposición regulatoria secundaria, éstas se encuentran como sujetos de responsabilidad del régimen sancionador electoral.

Durante su intervención, el consejero presidente Jiménez Dorantes enfatizó, “la presente reforma al reglamento está basada en el Reglamento de Elecciones de INE y, por supuesto, en las resoluciones de las diferentes Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tal manera que lo que se busca con esta reforma al reglamento existente, es básicamente ofrecer certeza y equidad en la contienda para no permitir actuaciones de las propias asociaciones o fundaciones que podrían ser constitutivos de actos anticipados de precampaña o campaña”. Así las cosas.

Fue la empresa de publicidad la que no cumplió, Albores Gleason

Luego de que el IEPC dictara medidas de apremio contra varios políticos que supuestamente se han adelantado a los tiempos políticos, que inician hasta el lejano mes de octubre, obviamente han surgido diversos comentarios sobre el tema.

Es así que el senador Roberto Albores Gleason fue claro al señalar que notifico a las instancias electorales que solicito en tiempo y forma a las empresas encargadas de su publicidad que los espectaculares deberán de estar retirados para el 4 de mayo.

Así que el legislador federal afirma y señala con justa razón que la queja en cuestión, deber de ir contra la empresa en específico que no cumplió con este término en caso de ser procedente la denuncia. Así las cosas.

Se reúne ERA con empresarios.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, sostuvo un intenso y fructífero diálogo con empresarios y prestadores de servicios, de quienes escuchó atentamente sus preocupaciones, necesidades, pero así también sus propuestas, las cuales les dará puntual seguimiento, sobre todo en la parte legal.

Ante un amplio número de empresarios, comerciantes, transportistas, restauranteros, notarios, constructores, prestadores de servicios turísticos, entre otros; Ramírez Aguilar les manifestó la importancia de la Iniciativa Privada en la transformación y el desarrollo económico del estado.

Eduardo Ramírez dijo que son ellos parte fundamental en la generación de empleos que conlleva a una mayor derrama económica en la entidad, lo que se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

Por ello su compromiso es seguirlos respaldando y acuerpando, tal y como se ha venido haciendo desde el Congreso del Estado, prueba de ello ha sido la reforma a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Turismo, por poner algunos ejemplos. Así las cosas.

Del congreso.

El diputado Rubén Peñaloza González se pronunció en contra de la violencia ejercida recientemente en contra de los trabajadores de los medios de comunicación en el país.

El legislador tapachulteco pidió al Congreso del Estado sumarse a las acciones emprendidas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Por su parte, la diputada Raquel Sánchez Galicia, al coincidir en el tema, destacó que el trabajo de los comunicadores va de la mano con las demandas sociales, por lo que pidió respeto a la libertad de expresión.

Durante la sesión ordinaria presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, ambos legisladores pidieron detener los acosos en contra de los comunicadores, así como brindar las garantías necesarias para que ejerzan su profesión en todo el territorio nacional. Así las cosas.

De mi archivo y algo más.

Con el arribo de la Delegación Japonesa a la Perla del Soconusco, darán inicio las actividades para conmemorar el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a México, que contempla un programa artístico y cultural para toda la familia.

Con el arribo de la Delegación Japonesa a la Perla del Soconusco, darán inicio las actividades para conmemorar el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a México, que contempla un programa artístico y cultural para toda la familia.

Al informar lo anterior el secretario de Fomento Económico y Desarrollo Empresarial, Jorge Eduardo Elorza Argueta, resaltó que la instrucción del presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, es coadyuvar en la organización de los festejos que son coordinados con la Comunidad Japonesa que radica en esta ciudad, a efecto de que las actividades sean todo un éxito… Luego de hacerse la inauguración protocolaria de la renovada Calzada de los Hombres Ilustres con el Gobernador Manuel Velasco, el alcalde tuxtleco Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a la población en general a asistir este sábado 20 de mayo a la gran inauguración ciudadana, donde gracias a la colaboración de organizaciones, instituciones, artistas y colectivos, la calzada será el distrito cultural más importante de Tuxtla Gutiérrez. "Este espacio contribuye a la vinculación social, la producción artística local y fomenta la cultura de paz a través de la sana convivencia, por ello, los invito a venir al mejor distrito cultural que tendrá Tuxtla; queremos que grandes y pequeños vengan a disfrutar de la gran fiesta que dará vida a un espacio que estaba en el olvido" exhortó el alcalde capitalino…