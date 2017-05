Preocupa al IEPC tema presupuestal para el proceso electoral de 2018

Ezequiel Gómez García l Avanza en un 80% la Organización del Proceso Electoral en Chiapas, se informó en Sesión Permanente de la comisión de Organización Electoral que se efectuó este martes en la Sala de Sesiones del IEPC. Sin embargo, hay preocupación por el tema presupuestal para poder preparar y hacer frente al proceso electoral de 2018.

En la sesión se desahogaron los temas agendados en la que destacó, el informe de las actividades de la dirección ejecutiva de organización electoral del mes de mayo del año en curso.

“Coincido con las consejeras, el avance que llevamos en materia de organización electoral. Consideró no es menos, y ha tenido mucho que ver con el trabajo creatividad, esfuerzo y compromiso de los compañeros de la dirección de organización, sin embargo, aquí hay un elemento fundamental y estamos de acuerdo con eso que tiene que ver con el presupuesto”

La presidenta de la Comisión sostuvo que para la organización se requieren recursos extraordinarios ya que para garantizar la transparencia en el proceso electoral de 2018 se demanda de una serie de elementos que tienen un costo y que efectivamente el IEPC enfrentaría una situación muy difícil si no logran entender las autoridades estatales que administran.

En la sesión se estableció que en el mes de octubre deberán estar integrados los 122 consejos electorales municipales y los 24 distritales en todo el estado los cuales necesitan recursos para los espacios físicos en todas las sedes.

Los representantes de los partidos políticos del PRI, MORENA y PRD abordaron el tema del presupuesto y que acciones tomar si los recursos no están disponibles en tiempo y forma y manifestaron su preocupación de que el IEPC No tenga los recursos suficientes para Instalar los 122 consejos municipales y los 24 distritos electorales.

Y advirtieron que de no contar con el financiamiento será un proceso muy débil y se pondrá en duda la democracia.

