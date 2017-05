Continuarán operativos contra ‘huachicoleros’: Meade

Ciudad de México l José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció que los operativos contra los llamados huachicoleros continuarán en los próximos meses de junio y julio con el fin de continuar combatiendo el robo de combustibles.

Entrevistado después de participar en la Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Productividad de Chiapas, el funcionario informó que hasta el momento se han llevado a cabo 13 operativos y que siguen “haciendo operativos, los haremos de manera coordinada con la información de Pemex, con la información del SAT y con la información de Inteligencia Financiera”.

Meade Kuribreña dijo que estos operativos estarán acompañados de contenido social, “estamos muy bien coordinados con las autoridades, en particular lo estamos en Puebla, en donde hemos concentrado ahora una buena parte de los esfuerzos, y hemos venido generando espacios de diálogo con la comunidad”.

El responsable de las finanzas públicas en México abundó: “Recién tuvimos encuentros con diferentes beneficiarios de programas sociales para identificar, junto con ellos, preocupaciones y espacios de mejor coordinación y de mayor apoyo”.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que en este fenómeno se tienen identificadas diferentes vertientes: “tiene una vertiente de delincuencia organizada, que nosotros estimamos que es la mayor parte; y tiene esta vertiente social, en donde la delincuencia organizada expone a las comunidades, expone a las mujeres, expone a los niños a participar en una actividad que no solamente es ilegal sino que es peligrosa”.

José Antonio Meade detalló que los 13 operativos que se han realizado en lo que va del año “nos está permitiendo identificar de manera más puntual y más precisa cuáles son los patrones de conducta, cuáles son los indicadores que deben de alertarnos”.

Este es un trabajo, agregó, articulado en donde nos sumamos varios entes de gobierno, y en donde una de las expresiones de este trabajo y de esta estrategia seguirán siendo, de manera periódica, las intervenciones y los operativos en aquellos casos donde detectemos la posibilidad de que esté involucrada cualquiera de las entidades, no solamente las gasolineras sino otros consumidores de combustibles que lo estén haciendo y que estén, por la vía de ese consumo, fomentando esa actividad ilegal.

Previamente, ante representantes de gobierno, del sector empresarial, laboral y de la academia, el secretario de Hacienda , afirmó que Chiapas uno de los estados donde la banca de desarrollo tiene una gran presencia por la existencia de proyectos productivos, la existencia de capacidad de pago y la experiencia del cumplimiento de cada una de esas obligaciones.

Este encuentro donde sesionaron diferentes ordenes de gobierno y de la sociedad fue importante por varias razones: “la primera de ellas es porque le damos cabida formal al diagnóstico que se hiciera sobre la competitividad del estado, un diagnóstico que viene acompañado de sugerencias concretas que estamos en el proceso de instrumentar; sesión relevante, porque le damos cause a las recomendaciones que en materia de agroindustria, turismo y servicios se le hiciera al Comité.

“Hoy nos comprometemos a darle seguimiento y a reportar sobre lo mismo; una sesión relevante porque tuvimos oportunidad, no sólo de intercambiar opiniones sino de derivar acciones concretas de las diferentes instancias de los dos niveles de gobierno aquí representados; y porque nos permitió conocer de primera mano, las inquietudes y las preocupaciones del sector académico y del sector productivo local”. (Fuente: La Jornada)

Related