Javier Duarte no acepta allanarse y rechaza extradición a México

Ciudad de México l A las 14:40 horas de México, Javier Duarte entró a la sala del Tribunal Quinto de Sentencia Penal en Guatemala para que conociera los cargos que se le imputan, audiencia en la que ha decidido no allanarse, retrasando de esta manera la extradición a México.En una sala repleta de medios de comunicación, el ex gobernador de Veracruz protegido con un chaleco antibalas, en presencia de los jueces Bélgica Derás, Sonia Villatoro y Adán García, y de sus abogados Oscar Giovany y Almarilis Molina, escuchó los cargos en donde se le indicó que el gobierno de Guatemala había recibido una solicitud de extradición ( sin especificar si era formal o no) del gobierno mexicano.

Luego de pedirle que dijera unos datos personales como su nombre, dirección y fecha de nacimiento, los abogados indicaron que no habían tenido acceso al expediente.

El juez Adán García de inmediato le explicó la situación, se le leyeron sus derechos y se le dejó en claro que en Guatemala no se le persigue por ningún delito, así también de cómo se solicitó la orden de extradición, en donde presentó la solicitud, indicando que el sistema de justicia en la Ciudad de México requería de su presencia para juzgar los siguientes hechos que se le han imputado:

Delincuencia organizada

Uso de recursos de procedencia ilícita

De inmediato se le dio lectura a la investigación sobre sus posesiones y la manera en que fueron adquiridas, así como a las personas que tuvieron relación para que pudiera hacerse acreedor de las mismas desde el año 2010, documentos que fueron entregados a sus abogados.

Después de escuchar las acusaciones, la defensa de Javier Duarte ha solicitado cinco minutos para escuchar la postura del ex gobernador de Veracruz y con ello definir su situación para una posible extradición.

El juez le indicó si deseaba algún contacto para explicar su situación a la Embajada de México en Guatemala, por lo que el ex gobernador de Veracruz dijo que no era necesario, pues todo México estaba enterado, “el gobierno de mi país sabe los motivos y está debidamente informado”, rechazando de esta manera la asistencia consular.

Al regreso del receso…

Los abogados de Javier Duarte pidieron que se incorporara el abogado mexicano Pablo Campuzano de la Mora como apoyo al caso, a lo que los jueces consideraron pertinente y permitieron este incorporamiento.

De inmediato Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, dijo que no utilizaría el derecho para allanarse, rechazando la extradición:

“No utilizaré el derecho de allanarme hasta una solicitud formal de extradición. No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero me reservo el derecho hasta que llegue solicitud formal y que sea evaluada por defensora del caso y que determine que me pueda allanar”, indicó.

El juez Adán García aceptó su decisión e indicó que entonces de esta manera, México tendrá 60 días naturales para remitir al Gobierno de Guatemala la solicitud formal de extradición.

Después de un segundo receso, el juez indicó que se formaliza la detención de Javier Duarte, el cual permanecerá en el penal de “Matamoros Zona 1”, a la espera de la solicitud de extradición por parte de las autoridades mexicanas, las cuales tienen 60 días naturales para presentarla.

Horas antes…

Javier Duarte llega al Tribunal de Guatemala para primera audiencia

Todo estaba dispuesto en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal para llevarse a cabo la audiencia pública donde se le harían saber los cargos que se le imputan al ex gobernador Javier Duarte.

El ex mandatario llegó al Tribunal visiblemente agitado y con un chaleco antibalas a las 13:30 horas tiempo de México, luego de ser trasladado de la cárcel “Matamoros Zona 1” en una camioneta del Sistema Penitenciario de Guatemala, bajo un fuerte operativo de vigilancia.

Ingresó por el Área de Galeras y posteriormente se le tomó una fotografía para ser fichado, le tomaron sus generales y después fue llevado al piso 11 donde se ubica la Sala 1 de Audiencia del Tribunal.

Sin embargo, la sesión no inició a tiempo debido a la gran cantidad de medios de comunicación que se encontraban reunidos en esta sala.

Los jueces del Tribunal para atender la solicitud de las autoridades mexicanas son César Adán García Cuc, Bélgica Anabel Aldera Roman o Sonia Ninel Villatoro López.

Según datos consultados por este diario, se han presentado dos abogados ante los encargados del Tribunal Quinto para conocer del caso y que revelaría su identidad en el momento de esta audiencia.

La audiencia inició a las 13:30 horas locales, 14:30 horas de la Ciudad de México, y se mantenía la expectativa sobre la postura de Javier Duarte sobre si acepta “allanarse” para iniciar el proceso de extradición a México o si, su representante legal, decidía interponer un recurso de revisión por lo que se prolongaría hasta un año la extradición. (Fuente: El Sol de México)