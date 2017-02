Se consolida Drake como el artista con más ventas de 2016

De acuerdo con la más reciente lista de la industria disquera mundial IFPI, el álbum logró mil millones de descargas online, mientras que el sencillo One Dance fue escuchado mil millones de veces en Spotify.

IFPI, que promueve los intereses de la industria disquera en 63 países, señaló que los temas Pop Style, Controlla y Too Godo también tuvieron éxito en todo el mundo.

El presidente ejecutivo de IFPI, Frances Moore, afirmó que Drake es el Artista Global de 2016 debido al gran número de descargas online y en formato original.

“El éxito fenomenal de Drake refleja lo profundamente que su sonido atrae a una enorme audiencia global”, afirmó.

El Top 10 cuenta con una variada lista de artistas, desde el fallecido David Bowie, quien lanzó con éxito su álbum Blackstar dos días antes de su muerte, por lo que se ubicó en segundo lugar de la lista.

La banda británica Coldplay se ubicó en tercer lugar, la multipremiada Adele en cuarto, seguida del canadiense Justin Bieber, y el dueto estadunidense Twenty One Pilots.

En séptimo lugar se encuentra Beyoncé, seguida de Rihanna, el fallecido Prince (9) y por segundo año consecutivo el canadiense The Weeknd se ubicó en décimo lugar.

Drake, a quien se le liga sentimentalmente con Jennifer López, se caracteriza por su estilo de rapero romántico, lo que lo ha llevado a colarse en todas las listas de popularidad desde las canciones más reproducidas de la historia hasta ser uno de los raperos mejor pagados después de Jay-Z y Diddy.

La lista de los 10 artistas que más ventas realizaron en todo el mundo, recopilada por IFPI, es la única que captura el éxito musical en todas las plataformas: descargas en internet , digital y álbum original.

En 2015 Adele encabezó el listado, mientras que Taylor Swift se coronó en 2014 y la banda One Direction en 2013.

Fuente: (Notimex).

Related