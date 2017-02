Presentará ante PGJE 10 denuncias penales contra ex alcaldes municipales

El Auditor Superior del Estado de Chiapas rechazó que estos procesos sean “una cacería de brujas” Dijo “Vendrán más querellas, contra diferentes administraciones y son por desvíos de recursos, “daño patrimonial y peculado”

José Ángel Gómez Sánchez l El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, (OFSCE) presentara ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE) 10 denuncias penales contra ex servidores públicos municipales informó Alejandro Culebro Galván, “Quiero decirte que si hay denuncias para ex presidentes municipales que evidentemente tengo que omitir los nombres por cuestión de la investigación que se lleva a cabo pero si hay denuncias penales en contra de ex servidores públicos”.

El Auditor Superior del Estado de Chiapas rechazó que estos procesos sean “una cacería de brujas” es únicamente la aplicación de la norma, “y que no se vea como tal; ni como un tema político, no; esto es un tema muy sencillo en donde hay un daño patrimonial se tiene que sancionar entonces es un sentido que marca la ley y que el Órgano de Fiscalización será cero tolerante con este tipo de conductas”.

Reconoció el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello y de la Procuraduría General de Justicia del Estado que encabeza Raciel López Salazar, “Quiero agradecer públicamente al Jefe del Ejecutivo, a don Manuel Velasco Coello y a Raciel López Salazar ya sin ayuda de la Procuraduría estas denuncias no surtirían efecto ya que la Procuraduría es la encargada de proceder”.

“Vendrás más porque se van desahogando, son procesos jurídicos porque hay muchas en audiencias de ley y en este proceso los presuntos responsables tienen la oportunidad de desahogar ciertas pruebas”. Abundó.

Las querellas van contra diferentes administraciones y son por desvíos de recursos, “daño patrimonial y peculado y hay un daño directo, un daño patrimonial un desvió de recursos tenemos que ser directos y decirlo como es y con la sanción correspondiente”.

Aseguró que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado trabaja con su área jurídica, “para llevar los casos de manera muy profesional y sobre todo apegada a la ley, porque al final de día nadie puede estar por encima de la ley, nosotros como Órgano de Fiscalización tenemos que ser los primeros en cumplirlas y ene se sentido una vez que terminemos de desahogar y que las denuncias estén bien integradas les haremos el conocimiento de quienes y cuantas son”.

El titular del OFSCE aclaró que buscan que los ex servidores públicos paguen el mal uso de los recursos del erario pero también, “Lo que nos interesa es que cuando exista un daño o una sanción administrativa por el mal ejercicio público que se reintegre ese dinero para poder acabar una obra, para poder terminar lo que no se pudo hacer, es importante que sigamos esa estrategia para que el recurso vuelva a donde pertenece y que se terminen obras que quedaron inconclusas”.

Culebro Galván puso como ejemplo la recién detención del ex edil de Tenejapa, “se hizo público el tema de la detención y es por daño patrimonial y nosotros debemos ser muy claros ahí en ese tema”.

El Auditor Superior del Estado de Chiapas informó que aparte de estas denuncias preparan otras, “y entre ellas van multas por faltas administrativas, nosotros tenemos un compromiso con la legalidad y la transparencia”.