Rumbo Político

Víctor M. Mejía Alejandre

Rascándole las bolas al pueblo

La escalada de los precios en las gasolinas llevara al país a una difícil situación económica que afectara a todos los sectores de la sociedad y que ya de inicio está causando una escalada de protestas que seguramente no tendrán fin ya que este; el de la gasolina es el pretexto social, para que la violencia se desate en diversos estados del país, entre ellos el estado de México, donde este año se elegirá gobernador que sustituya a Erubiel Ávila por eso no es raro que sea precisamente en esa entidad donde se han dado los más sonados brotes de protestas en torno al problema del alza de la gasolina.

El mega gasolinazo es una decisión desastrosa, es una decisión impopular que rompe la relación entre Enrique Peña Nieto y varios sectores del pueblo de México, ahí está pues; la gran molestia y descontento social que ha generado este inusitado incremento de hasta ahora del 20% en los combustibles, y eso que pocos se acuerdan que en febrero próximo vendrá un incremento más quizás similar al del inicio del año nuevo.

Con justificaciones tan técnicas como la vertida por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que trato de explicar que, de no incrementar los precios de la gasolina, hubiera implicado un costo de 200 mil millones de pesos para todos los mexicanos y no solo al erario como técnicamente dijo.

Que les costaba explicar al pueblo con palabras sencillas y entendibles que el mega gasolinazo sólo se podría evitar, con mayor deuda todos los mexicanos, o sea imponer mayores impuestos, o en su caso ajustar el gasto público (o sea quitar dineros a programas como el progresa, o al seguro Popular y a otros beneficios que otorga el gobierno federal a diversos sectores de la sociedad y que significan también un gasto al gobierno.

Cuando van a entender los políticos que ese lenguaje que usan tan técnico, tan lleno de cache y de palabras tan llenas de modismos del idioma ingles empresarial que está en boga en la clase gobernante; pero que es poco o casi nada entendible para la mayoría del pueblo mexicano.

Hay analistas financieros que dicen que la decisión de aumentar los precios de las gasolinas y el diesel a partir de enero es, es correcta desde la ortodoxia (verdad) económica, ya que ante el incremento que han registrado los precios del crudo y la depreciación del peso frente al dólar, la alternativa de subsidiar las gasolinas (o sea que el pueblo la page con sus impuestos), sería una medida totalmente regresiva que hubiera beneficiado más a los sectores de mayores ingresos.

Pero estos genios de las finanzas jamás valoraron que tras esta medida despertarían a un pueblo ansioso de justicia y cansado de ver la corrupción de las altas esferas de la clase gobernante, estas pequeñas revueltas sociales que se ven por todo el país es un ya basta que no puede ignorarse y que no entiende las palabras adornadas de José Antonio Meade que se olvidó que es parte de un pueblo mal hablando y alburero al que le vale madres las palabras de la tecnocracia incrustada en el poder; al pueblo se le habla al chile como vulgarmente se dice; Así las cosas.

Un legado de Doña Leticia Coello.

Solo en nueve estados del país, que cuentan con una escuela especializada en la licenciatura en terapia física área importante en el área de la salud, Chiapas es de los estados privilegiados que con una escuela especializada en la licenciatura en terapia física esto través del Sistema Integral de la Familia mejor conocido como el DIF.

Espacio donde la señora Leticia Coello de Velasco fue una de las impulsoras de este programa de estudios que hoy es visto por los jóvenes chiapanecos como una alternativa para estudiar una profesión que día a día tiene mayor demanda y campo laboral en el país y el mundo.

A los jóvenes interesados les informamos que mediados de cada año, sale la convocatoria para que los aspirantes presenten su examen de ingreso a la Escuela de Terapia Física del DIF.

En los últimos cuatro años, la juventud chiapaneca ha elegido esta profesión porque cuenta con el respaldo oficial y porque está apoyada con la colaboración de universidades e instituciones estatales y nacionales.

El campo labora es amplísimo: instituciones públicas y/o privadas, hospitales, clínicas, centros y clubes deportivos, entre otros. Así las cosas.

Con la instalación de la base oriente de la Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez, se dotará de mejores respuestas, más prontas y acordes a las necesidades de auxilio que requieran los ciudadanos, consideró el diputado Carlos Penagos Vargas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, acudió a la puesta en funcionamiento de esta base perteneciente a la benemérita institución, y ahí expresó que será de gran utilidad para atender los llamados de auxilio y coadyuvar al mejoramiento de los servicios que posee la capital de nuestro estado.

Acompañado de Moisés Grajales Monterrosa, representante del presidente Municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, así como de directivos de la Cruz Roja, el legislador del PVEM se congratuló por este logro que es de gran importancia para todos los tuxtlecos.

Penagos Vargas pidió a los ciudadanos, evitar hacer llamadas o intentar burlar al personal que labora en la Cruz Roja, así como en otras instancias de socorro y salvamento, porque además del tiempo que se pierde, también se usa equipo humano, técnico y material, por lo que pidió hacer conciencia a este respecto y de esa forma contribuir al beneficio de la colectividad en que vivimos.

De los municipios y algo más.

Con el objetivo de mejorar el servicio que brinda la Policía de Tuxtla Gutiérrez, el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó 400 equipos antimotines y 2 mil nuevos uniformes a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En el marco de la celebración del Día del Policía, el alcalde capitalino pidió a las y los elementos policiacos redoblar esfuerzos para salvaguardar los bienes materiales y la integridad física de las familias tuxtlecas.

Como fue mi compromiso con ustedes, continuamos haciendo obras que cambien vidas en Tapachula” expresó el edil, Neftalí Del Toro Guzmán durante un recorrido de supervisión por la colonia Colinas del Rey.

"Como fue mi compromiso con ustedes, continuamos haciendo obras que cambien vidas en Tapachula" expresó el edil, Neftalí Del Toro Guzmán durante un recorrido de supervisión por la colonia Colinas del Rey.

"Supervisamos la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Virreyes, la principal en la colonia, que contará también con luminarias para que todas las niñas, niños y jóvenes que van a la escuela, transportistas que brindan su servicio a esta zona, señoras y adultos mayores puedan transitar con seguridad", dijo Del Toro… En el presupuesto de egresos para el estado de Chiapas son 23 las dependencias las que fueron muy beneficiadas con más recursos en este año en comparación con el ejercicio anterior, siendo la diferencia de 5 mil 279 millones de pesos entre el año pasado y éste que inicia; explicó Emilio Salazar Farías. El integrante de la Comisión Permanente en el Senado de la República, dio a conocer que el presupuesto de egresos del estado para este año y diversas dependencias, tuvieron recortes importantes, en contra parte otras fueron beneficiadas con recursos superiores a los ejecutados en el 2016. El diputado federal por el estado de Chiapas, subrayó que el presupuesto específico aprobado para el 2017 es de 81 mil 891 millones 143 mil 366 pesos, lo que significa un aumento de 0.82 por ciento en comparación con el Ejercicio Fiscal recientemente concluido, cabe destacar que el nuevo presupuesto será el eje rector del desarrollo y crecimiento sostenible de Chiapas… En un encuentro de inicio de año con directores y personal que labora en el Edificio de la Rectoría de la UNICACH, el rector anunció que con la finalidad de fortalecer su administración invitó a sumarse al proyecto universitario a valiosos profesionistas chiapanecos, quienes gozan de amplia experiencia en la administración pública y en la academia. Tal es el caso de Juan José Solórzano Marcial, quien ocupa la Secretaria General. El ahora Secretario General es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Historia por la UNICACH, realizó estudios de Maestría en Administración Pública…