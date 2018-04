Trump anuncia ataques a Siria

Washington l Estados Unidos decidió atacar a Siria, y el presidente Donald Trump anunció que junto con Reino Unido y Francia, en represalia por la utilización de armas químicas, bombardearán puntos estratégicos.

Washington culpó más temprano al Gobierno sirio de un mortal ataque con armas químicas este mes y criticó a Rusia por no frenar a su aliado, el presidente Bashar al-Assad.

Trump ordenó el viernes ataques de precisión contra las capacidades de armas químicas del presidente de Siria, Bashar al-Assad, mientras se escuchaban explosiones en la capital Damasco.

Dijo que está en curso una operación en conjunto con Francia y Reino Unido y que están preparados para mantener la respuesta hasta que Siria detenga el uso de armas químicas. La ofensiva de los tres aliados ocurre luego de un ataque con gas venenoso en Siria que dejó al menos 60 personas muertas la semana pasada.

“Hace poco tiempo, ordené a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra blancos asociados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad”, dijo Trump en un discurso transmitido por televisión desde la Casa Blanca.

Un funcionario estadounidense afirmó a Reuters que los ataques apuntaban a varios objetivos e involucraban misiles crucero Tomahawk.

“Estas no son las acciones de un hombre. Al contrario, son crímenes de un monstruo”, dijo Trump, refiriéndose a Assad y su papel en los ataques con armas químicas.

“El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, distribución y uso de armas químicas”, afirmó Trump.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo que un centro de investigación científica y bases militares en Damasco fueron impactadas por los ataques.

El presidente estadounidense criticó duramente a Rusia e Irán, que han apoyado al Gobierno de Assad.

“A Irán y a Rusia, les pregunto, ¿Qué tipo de país quiere estar asociado con un asesino en masa de hombres, mujeres y niños inocentes?”, refirió.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que autorizó a las fuerzas armas de Reino Unido “a realizar ataques coordinados y enfocados para deteriorar la capacidad de armas químicas del régimen de Siria”.

La acción militar no busca intervenir en la guerra civil en Siria ni cambiar al gobierno, agregó May.