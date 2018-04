Tras bambalinas

Desde éste primero de abril iniciaron los registros para aspirantes a alcaldes y diputados locales en la entidad, y es ya la referencia de que personas non gratas en todos los partidos están llenando las listas cuando no imponiéndose a través de las dirigencias y e consabido tráfico de influencias.

En la elección pasada –que tendrá sus repercusiones aún- en no pocos municipios de Chiapas y en especial en el caso de las alcaldías, una treintena de éstas tuvieron que ser modificadas pues no se respetó la paridad que es de ley.

Ese hecho obligó a que en lugar de los aspirantes los partidos fueran obligados a colocar mujeres para cumplir con la norma y la solución en éstos fue recurrir a las esposas de los candidatos depuestos.

Y sí, las esposas fueron las candidatas y algunas perdieron la elección por eso, pero en los casos en dónde sí lograron el triunfo, inmediatamente de tomar posesión el gobernante municipal fue el marido, esto es el candidato original, a grado tal que se dijo que “manda el de atrás”.

Ese, como apuntamos líneas arriba no será el problema, y sí cuando a la hora de ser el cambio de mandato, la rendición de cuentas, lo tendrá que hacer la munícipe, no quien en verdad gobernó por ella.