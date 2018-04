Todo cambia

En la aldea a diario leo y observo memes y textos entre las redes que acusan pero en realidad no dicen nada, mientras los protagonistas del asunto chiapaneco -porque política, lo que se dice política, no hay; la entidad desborda tecnocratismo inculto, ególatra, nefasto- siguen en un plan sordo a los planteamientos populares que, desde luego, le están costando mucha imagen al verde.

Y es ahí en dónde radica el problema, la alerta; aun los usuarios de las redes señalen que proviene de sus planteamientos, hay que dejar en claro que en ésta entidad, aparte de que solo el dos por ciento de su población lee, y eso dónde en realidad llegan los libros o medios impresos -que no es ni la cuarta parte del estado-, no llega al ocho por ciento la población que usa Internet y de ésta, es muy menor el rango que se interesa en la política.

¿Entonces dónde está la causal de la baja popularidad?

Por ahí escribieron también que entre el Verde y el PRI había problemas y se vio que no con el mantenimiento del acuerdo de coalición y neta que la mentira aun su inmediato efecto de morbo y aceleración, no cambió nada.

¿Pero de dónde viene el bajón del verde?

No hay más que de adentro; de la acción misma del gobierno, cuya suficiencia desliza la sensibilidad política con que se deben hacer las cosas y establecer la relación con el pueblo, en una cercanía real y no publicitaria.

El verde ecologista no tiene la presencia de otrora, y ya no es la plataforma que era antes y es por eso que no son muchos los que gustan de ir bajos sus siglas como patrocinio, como aun sucedía hace tres años, de ahí que no sea tan atractivo ahora para el PRI chiapaneco..