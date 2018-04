Rumbo político.

Las cuentas falsas de los debates

Veterano que soy en ver los debates de aspirantes presidenciales, ya nada me sorprende, ni nada me espanta, ni mucho menos no hay nada que de luz para hacer un juicio adelantado de lo que será el resultado de la elección.

Los debates nacieron en Las elecciones de 1994 luego del asesinato del candidato priista a Los Pinos, Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo, quien fue sustituido en la contienda por Ernesto Zedillo Ponce de León.

El candidato panista, Diego Fernández de Cevallos, en el debate del 12 mayo le reprochó a de que su candidatura es motivo del asesinato de Colosio y no por méritos propios.

En el año 2000, los tres punteros en las encuestas buscaron organizar un debate entre ellos; Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, del PAN, el PRI y el PRD, respectivamente, se dieron cita en la casa de campaña del candidato del sol azteca, en Polanco, para negociar la fecha de un primer debate. Celebre la frase de Vicente Fox que le exigía al hijo de la Esfogue de Jiquilpan; que ese dio fuera el debate; hoy, hoy, hoy, repetía el señor de las botas para matar tepocatas pintas.

Fue en el 2006 cuando por primera vez Andrés Manuel López Obrador figura en las boletas electorales y, por supuesto, en los debates como aspirante a la Presidencia por el PRD, iba a la cabeza en las encuestas, el tabasqueño tomó la decisión de no acudir al primer debate entre candidatos organizado por el entonces INE, el 25 de abril de dicho año.

Al encuentro solamente asistieron los candidatos Roberto Madrazo, del PRI; Roberto Campa, de Nueva Alianza; Patricia Mercado del socialdemócrata, y Felipe Calderón, del PAN, quedando vacío el lugar de AMLO.

En ese tenor y ante lo antes visto me queda claro que asegurar y señalar que hubo un vencedor en el debate del día de ayer; es como señalar que hubo otros cuatro perdedores, y es que esta cuestión no se puede decidir a unos minutos de la terminación de la batalla.

Hay que dejar en claro que el debate no fue una pelea de box para levantarle la mano al supuesto triunfador por un nocaut fulminante contra los demás participantes.

Las consecuencias del debate y del posible triunfador se vendrán conociendo en los próximos días, luego de las acciones que tomen los participantes y de los análisis mesurados, así también en cómo se vayan dando las situaciones en las preferencias de la ciudadanía.

No dudo que en Chiapas muchos le levanten la mano a Andrés Manuel López Obrador, están en su derecho; pero no es así en el norte del país, en donde el tabasqueño no tiene mucha aceptación en diversos sectores de la sociedad de esos estados.

Lo que, si tenemos en claro, es que la verdadera encuesta, la verdadera calificación del debate se dará el próximo domingo 1 de Julio, lo demás es mera palabrería que a nada conduce ¿alguien lo duda? Así las cosas.

Reconoce consejera del IEPC esfuerzo y trabajo del personal.

Este proceso electoral está marcando nuevos métodos en materia electoral así quedo en claro luego de que el Consejo General aprobó en días pasados la procedencia de 1, 240 solicitudes de registro de un total de 1, 397 presentadas. Mientras que 157 fueron aprobadas con requerimientos que deberán ser solventados para confirmarse.

Pero hay que destacar que la consejera Blanca Parra Chávez no solamente lamentó que, en un tema tan importante para la participación política de las mujeres, no se esté cumpliendo al momento con estos principios por lo que exhortó a los partidos políticos a garantizar su cumplimiento.

Pero acertó la consejera al reconocer la labor del personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y otras dependencias de ese instituto; por haber hecho posible uno de los retos más significativos de la institución, que fue el registro de los aspirantes a los cargos de Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos; bien por eso.

Municipios.

En el Instituto Tecnológico de Tapachula (ITT) inició el LXII evento Prenacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de México (TECNM), el cual se llevará a cabo del 23 al 27 de abril con la participación de 7 delegaciones deportivas: Comalcalco; Coatzacoalcos; Comitán, Frontera Comalapa; Tuxtla Gutiérrez; Villahermosa y Tapachula. Estos juegos tienen el propósito de que los estudiantes convivan, compitan y disfruten de esta bella ciudad, las instituciones participantes competirán en las disciplinas de: Futbol, basquetbol, volibol, beisbol, sala, entre otros.

Del costal de cachivaches.

El sector energético atraviesa una crisis que se refleja en la caída en la producción de petróleo, gas, gasolinas, diésel y energía eléctrica, aseguró Rutilio Escandón, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Chiapas, quien destacó la importancia de atender esta problemática que afecta a todas y todos los mexicanos… “Las comparecencias motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno nos han permitido conocer mayores detalles de una gestión 2017 de resultados para Chiapas y eso es motivo de orgullo para el Legislativo, que, mediante este proceso de transparencia y rendición de cuentas, también le cumple a los chiapanecos”, señaló Willy Ochoa. Así las cosas… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia