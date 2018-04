Rumbo político

Hasta el día 20 se sabrá si ya son candidatos

En las listas de los listos y listas que agarraron candidatura a un cargo de elección popular; ni están todos los que son; ni son todos los que están, ya que está claro que como es natural a la hora de elegir candidatos se volvió a escoger primeramente a los señalados por “el Dedo del Señor” y luego a los impuestos y puestos por los dirigentes partidistas, que como es natural ponen e imponen sus cuates y, así como a los recomendados, sin importar los reclamos de las estructuras partidistas.

Vendrá ahora la calificación del IEPC de las solicitudes de los aspirantes, mismas que deben de cumplir a la perfección los requisitos solicitados por la ley en la materia; seguramente muchos no pasaran el ultimo filtro y vendrán reacomodos en varios partidos por lo que las listas de los listos y listas aún se pueden modificar en los próximos días.

Es así que el IEPC atreves de la Dirección Ejecutiva requerirá a los partidos políticos para que en uso de su garantía de audiencia realice las solvataciones a las que haya lugar, para esto tendrán un plazo máximo de 72 horas para concluir con la revisión de las solicitudes de registro y los documentos que la acompañan, mismos que tienen la finalidad de generar elementos para que la autoridad electoral constate el cumplimiento de los requisitos legales que la normatividad exige para acceder a una candidatura.

Ya luego de desahogadas las revisiones y solvataciones el Consejo General, celebrará la sesión para aprobar los registros a candidaturas para las elecciones de Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento, misma que podrá celebrarse a más tardar el 20 de abril.

Ese día ya se podrán decir candidatos mientras solo son aspirantes y seguramente muchos caerán al tiempo, así las cosas.

Chenalho en el ojo del huracán.

Un trompo a la uña del poderoso Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro Velasco resulto ser el secuestro y retención de la alcaldesa de Chenalho Rosa Pérez Pérez, de parte de un grupo de indígenas de ese municipio que claman por la construcción de varias obras que no se han ni iniciado y que son acuerdos firmados desde hace varios años y que no se han cumplido.

La violencia en Chenalho ya es una constante, desde hace dos años cuando secuestraron al poderoso presidente del H Congreso se dejó ver que los grupos que se diputan el poder no tienen temor a las autoridades tradicionales ni legales.

La sangre derramada en Acteal esa volviendo a tomar fuerza y la violencia puede regresar con lamentables consecuencias, lo constante de lo hecho ocurridos en ese municipio, pero lo peor es que parece ser que los operadores político del gobierno no se dan cuenta de lo grave de los hechos que ahí suceden.

Si no se atiende a ese municipio con la prontitud que requiere; lo malo está por venir, lamentablemente Así las cosas.

Del costal de cachivaches.

El doctor Rutilio Escandón Cadenas planteó la importancia de recurrir a la generación de energía eólica, como una gran alternativa para responder a la demanda de los chiapanecos, además, de un recurso que no contamina y para lo que existe un gran potencial… Con el objetivo de fomentar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica, estudiantes de las áreas de Ingeniería en Energía y Petrolera de la Universidad Politécnica de Chiapas participaron en la primera Exposición de Proyectos Híbridos para la Generación y Aprovechamiento de las Energías Renovables…allá en Tapachula; La Secretaría de Educación Municipal dio a conocer la convocatoria de Preparatoria Abierta, los interesados pueden inscribirse en 9av. Norte esquina 9ª oriente "Centro de Convivencias", horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm…