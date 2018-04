Rumbo político

¿Hay castas divinas en Chiapas?

Decíamos ayer que el Congreso del Estado se dio un hecho histórico cuando los diputados no aprobaron no la iniciativa de decreto que reformaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.

Los puntos modulares que reformaban eran entre otras cosas y en especial al artículo 39, fracción VI, que dicta que para que las personas puedan ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico.

Con la eliminación de este párrafo se abría la posibilidad de volver a los viejos cacicazgos regionales y municipales de forma descarada otorgado el poder a algunas familias que por años han detentado el poder y el cacicazgo en varios municipios con es el caso de Oxchuc; solo por mencionar un municipio donde es notorio esa situación.

Bien lo dijo la diputada Rosalinda Orozco, se corre el riesgo de retorna a las ancestrales dinastías, que eran una serie de gobernantes que en sus tiempos se traspasaban el poder entre familias; como si fuéramos una monarquía, o un virreinato.

Derogar ese artículo era retornar al pasado de cacicazgos o bien a las arcaicas pero funcionales dinastías de poder que han acumulado riquezas, poder y suman en sus intenciones; muertes y pobreza.

Cono se ha visto y se ve en Chiapas en varias regiones de la entidad donde hay castas divinas formadas por familias que, cegadas por la ambición y el poder han hecho de todo con tal de perpetuarse en el poder utilizando para lograr su cometido, cualquier artimaña así haya sido de oscura procedencia. Así la cosas.

PVEM estrena casa

El pasado jueves el secretario general del PVEM en Chiapas, Eduardo Zenteno Núñez; inauguró las nuevas oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de este partido político, ubicadas en la 14 sur y 9ª poniente. N° 1027. Fraccionamiento Xamaipak en Tixtla Gutiérrez.

En lo que bien se puede considerar un borrón y cuenta nueva, luego de los momentos difíciles que este partido vivió luego de prácticamente desgajarse, por lo que ahora la labor de Lalo Zenteno, no solamente será buscar buenos candidatos para el proceso electoral de Chiapas, sino también el reactivar a la bases y estructura que tiene por el partido en el poder y es que si bien es cierto que se fueron buenos militantes a buscar otros destinos políticos, entre las estructuras quedaron también buenos prospectos para enfrentar el proceso electoral y para reformar a ese partido, cuestión de tiempo, así las cosas.

La paridad de género se fortalece la democracia en Chiapas, por esa razón es necesario buscar los mecanismos para que en el proceso electoral se garantice ese derecho, coincidieron en señalar las diputadas María Mayo Mendoza, y Patricia Gómez Marín al hacer uso de la tribuna del recinto parlamentario para manifestar su postura en el tema. Al respecto, la diputada Mayo Mendoza del PChU sostuvo que a partir del 2014 la paridad se encuentra contemplada ya en el marco jurídico de Chiapas y reconoció que ha habido avances en este tema, sin embargo, subrayó que es necesario seguir trabajando para que en esta jornada electoral se garantice este fundamento… los días 13 y 14 de abril se llevará a cabo la 6ª Cumbre Intermunicipal GT, teniendo como sede la ciudad de Huehuetenango, Guatemala. El municipio de Tapachula prepara su participación en este evento que inició por primera vez en mayo de 2016, en esta ocasión la invitación corrió por parte de Bonifacio Castillo, Concejal III y Daniel Méndez, vocero de la alcaldía de Huehuetenango, Guatemala, en representación del alcalde Gerónimo Martínez