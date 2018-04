Rumbo político

Gómez Aranda pega la graciosa huida

Más vale la graciosa huida antes que la apasionada entrega; más vale que digan aquí corrió, que aquí quedo; con esos términos el hoy ex secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda sale huyendo por la puerta de atrás, luego de que presento -al fin- su renuncia al cargo de secretario general de gobierno, sitio que hoy se ha convertido en este sexenio todo un martirio para quien sea el titular.

Van tres secretarios de gobierno depuestos en este sexenio; Noé Castañón León, Eduardo Ramírez Aguilar y Juan Carlos Gómez Aranda y ahora toma la responsabilidad Mario Carlos Culebro Velasco; pero lo cierto es que hasta ahora, la política interna vive unos de sus peores momentos en la historia de Chiapas, ya que desde durante seis años en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, no hay día del señor donde no haya una marcha o un plantón; dejando ver la falta de operadores políticos capaces de dar solución a la problemática que arrastran y reclaman los protestadores.

Y qué decir de los municipios indígenas como; Oxchuc, Chenalhó; Chamula entre otros donde la violencia, existe un día sí y el otro también, con el consabido derramamiento de sangre fraterna; contabilizándose por lo mismo ya varios muertos a la cuenta de esta administración gubernamental de Manuel Velasco.

Hoy con el lema de “los derechos de las personas por encima de todos; Mario Carlos Culebro Velasco buscara en escasos meses rescatar la política interna de nuestra entidad.

Culebro Velasco fue aquel presidente del Congreso del Estado que tomo la protesta de ley a Pablo Salazar como gobernador constitucional y a quien luego le enfrento y le negó la autorización del presupuesto que el gobierno requería para hacer caminar el estado financieramente ¿lo recuerdan?

Lo difícil está por llegar conforme avance el proceso electoral la violencia en Chiapas se complicará y que decir después del primero de Julio, en el proceso post electoral, lo malo está por venir; ¿podrá Culebro Velasco apaciguar lo malo y violento que está por venir? Así las cosas.

Inicia periodo legislativo con una gran desbandada.

El pasado domingo inicio el segundo periodo ordinario del tercer año de labores de la LXVI, con algunas caras nuevas y con muchos curules vacíos se dio marco a la apertura un domingo por la noche, luego de que los diputados priistas y ecologistas que priorizaron ir por la mañana al acto de apertura de José Antonio Meade en el centro de convenciones donde se trasmitió vía internet.

Hoy será la primera sesión del periodo se espera que los diputados suplentes que aún están por tomar protesta lo hagan y de esa forma se realicen los trabajos que quedaron pendientes hace tres meses, entre ellos el quitar el fuero a diputados y funcionarios públicos, un reclamo que hoy José Antonio Meade ha tomado como propio.

De lo que se dice.

Eduardo Ramírez asegura que se sumó al proyecto de AMLO porque es el único candidato a la presidencia de la república que tiene un plan específico para la transformación de Chiapas, porque ha vivido en esta tierra y conoce las necesidades particulares del sureste mexicano…