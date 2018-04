Muerte súbita

No es Chiapas cosa menor a la suerte del PRD en el ámbito nacional.

Es un partido en la debacle, pues si no gana Ricardo Anaya, peor suerte correrá en las entidades del país y desde luego en las nueve gubernaturas a diputar en 2018, pues diferente sería cogobernar el país con el panista aun perdiendo en las entidades, al menos en las que lleva candidatos propios como son Yucatán y Jalisco, en la primera entidad con pobre posibilidad y a discusión la segunda.

En Morelos el PRD tuvo que aliarse con el Partido Verde y otro partido local, ante el rechazo de panistas y Movimiento Ciudadano de postular a Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido. Para Guanajuato los perredistas van aliados con el PAN, que postuló a Diego Sinhué Rivero, y en Guanajuato, Puebla y Veracruz, pueden ser estados cogobernados entre PAN y PRD, aunque ello no signifique mayor cosa, ya que en esas entidades poca presencia tiene el PRD.

Tabasco es plaza perdida, y ni se diga Chiapas: ambas de acuerdo a estadísticas, el PRD es la izquierda con menos posibilidades, y si en ninguna de las nueve le va bien, solo quedaría gobernando Michoacán, con Silvano Aureoles Conejo, quien buscó ser candidato presidencial y lo bloquearon los llamados “Chuchos”, por lo que no sorprendería un cambio de estafeta y ya pronto, pues éste gobernador no tiene ninguna enemistad con López Obrador.