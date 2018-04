Militantes de CNPA MN toman corporativo de Carlos Slim

Ciudad de México – Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, informó que, ayer decenas de campesinos tomaron oficinas corporativas de la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) que es la empresa que tiene la concesión desde 2005 y hasta 2035 y cuyo propietario es Carlos Slim, en demanda del pago de indemnizaciones a ejidatarios por el derecho de vía, daños colaterales, reparación de caminos usados para el paso de maquinaria pesada y solución a las demandas políticas y sociales de la CNPA MN.

Las oficinas corporativas de Carlos Slim están ubicadas en Paseo de las Palmas número 781, piso 1, Lomas de Chapultepec Sección lll.

Esto debido a que a más de 10 años de haberse construido dicha autopista en el tramo carretero Tepic – Villa Unión, en Nayarit, los ejidatarios de 34 núcleos agrarios pertenecientes a 5 municipios de la región no han recibido sus indemnizaciones respetivas como se comprometió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas constructoras propiedad del mexicano más rico del mundo como es Carlos Slim.

“Por lo visto, Carlos Slim, no tiene ningún interés en dar solución a la problemática que ha generado sus inversiones de este Megaproyecto en esta parte del país”, acusó el vocero de la CNPA – MN.

Asimismo nos estamos manifestado en la autopista Arco Norte de la ciudad de México en la caseta Tula Uno en el estado de Hidalgo. Tal parece que solo les interesa la máxima ganancia, sin importar el daño provocado a los ejidos y comunidades. Esto no puede ser el desarrollo a que tenemos derecho, señaló.

Hoy, las demandas concretas de este movimiento siguen siendo las mismas:

Pago por el derecho de vía, Pago de daños colaterales, Reparación de caminos usados para el paso de maquinaria pesada, Solución a las demandas políticas y sociales de la CNPA MN. (CODICS)