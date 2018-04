Mantiene entusiasmo por concluir la preparatoria

José Ángel Gómez Sánchez – A sus 96 años doña Guadalupe Palacios García, sigue motivada por culminar sus estudios de preparatoria.

Mientras a la mayoría de los estudiantes les lleva 9 años culminar la primaria y la secundaria a la abuelita Lupita le llevó 6 años. (Tiene certificado de primaria y secundaria gracias al apoyo del ICHEJA)

Ayer lunes acompañado de sus nietas, hijas, hijos y nuera llegó muy temprano a su primer día de clases en la escuela preparatoria número dos ubicada en la zona norte poniente de la capital chiapaneca, “Yo creo que ya es lo último porque ya estoy más allá que para acá”. Dijo entre sonrisas al terminar su primera hora de clases.

Antes al ingresar a la escuela se le vio caminar con pasos lentos pero firmes y seguros y llamó la atención del alumnado, personal docente y administrativo, “Pues yo me siento muy feliz porque vengo a compartir este día yo creo que con mis compañeros que voy a tener”. Comentó una de las alumnas de prepa más longevas del estado.

A casi un siglo de existencia a doña Lupita nada parece detenerla en la conquista de sus estudios de nivel medio, y aconseja en la plática a sus nuevos compañeros de clases, “Todo aquel que no quiere estudiar se muere de hambre en este tiempo”.

“Porque el estudio vale mucho, cuanto diera yo que mis padres me hubieran dado estudios cuando lo necesite, pero todo era trabajo en aquel tiempo”. Recordó apunto de soltar una lagrima.

Algunos de sus nuevos compañeros de clase como Sergio Cruz Pérez ven con sorpresa y admiración la acción de la nueva alumna, “De verdad me siento impresionado porque el hecho de que una señora ya mayor de edad se encuentre en esta institución, es digno de admiración ¿La vas a apoyar? Claro que sí como todos mis compañeros que están aquí”.

En tanto Aranza Mimiaga. Alumna reconoció que en Lupita ven un ejemplo de vida, “Es mucha felicidad el tenerla aquí porque es la primera persona que he visto bueno alrededor de mis 16 años que ha querido como esforzarse y seguir adelante a la edad que tiene la señora”.

Pocos pueden darse el lujo de decir que la abuela y bisnietas están en el mismo plantel estudiando nada más con diferencia de semestre como doña Lupita.

El director del plantel Manuel Roque Rodríguez se dijo agradecido que doña Guadalupe Palacios García haya escogido esa institución para continuar sus estudios del nivel medio, “Un gran ejemplo a seguir en la educación que ha dado sus primeros pasos como es su caso de la educación básica la terminación de la secundaria ahora inicio un proceso de la educación media que es algo importante de la comunidad estudiantil como un ejemplo a seguir”.

La señora Guadalupe es madre de 6 hijos y entre nietos, bisnietos y tataranietos suma una familia de más de 150 personas, entre ellos Enrique Vázquez Palacios alias “El Policiaco” que se siente orgulloso de los logros académicos alcanzados por su señora madre, “Es en verdad un gran orgullo que mi mamacita tenga esa energía para buscar culminar sus estudios y que bueno que los maestros, directores, y alumnos le hayan dado un buen recibimiento”.

El subsecretario de educación, Eduardo Velázquez Hernández, consideró que el esfuerzo de la nueva alumna de la preparatoria número 2 ofrece una gran lección a los estudiantes, “Esto nos demuestra que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para prepararse siempre el ser humano tiene oportunidades uno a veces no las ve”.