Jueza prohíbe a Lula da Silva recibir visitas de políticos

Río de Janeiro – Una jueza brasileña que ya restringió las visitas a Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, rechazó el pedido para que varias figuras políticas, entre ellas la ex presidenta Dilma Rousseff y el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, visiten al ex mandatario.

La jueza Carolina Lebbos, responsable por la ejecución de la pena de 12 años y un mes prisión de Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, denegó el pedido de visita a la prisión de parlamentarios y de la propia Rousseff, ya que debe ser priorizado según la jueza las visitas familiares.

Un grupo de parlamentarios, la mayoría del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, había previsto visitar mañana al ex presidente en su celda con el objetivo de “verificar las condiciones en las que se encuentra”.

El activista argentino Pérez Esquivel, Nobel de la Paz en 1980 por su lucha a la dictadura militar argentina y promotor de una petición para candidatear a Lula a ese galardón este año, ya fue impedido la semana pasada de visitar al ex sindicalista.

La semana pasada una delegación de senadores de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta había visitado a Lula da Silva en la prisión de Curitiba, donde está separado del resto de presos, y comprobaron que está “tranquilo”, aunque condenaron su régimen de aislamiento.

Presidente de Brasil por dos mandatos (2003-2010), Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes por beneficiarse de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar, aunque él niega cualquier acto ilícito, y atribuye el proceso judicial a una tentativa de la Justicia para dejarle fuera de las elecciones de octubre, donde pretende participar para lograr un tercer mandato presidencial.

Candidato del Partido de los Trabajadores, las últimas encuestas señalan que lidera la intención de voto con cerca del 31 por ciento, pero no está claro si la Justicia le permitirá disputar la elección.

En una carta leída por la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, Lula da Silva se dijo satisfecho con los resultados de los sondeos y dijo que, a pesar de su encarcelación, “la lucha continúa”. (Fuente/Notimex)