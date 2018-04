Izquierda institucional no se da cuenta por dónde viene el fraude: sub Galeano

“No nos dejemos ensordecer por el ruido de que todo se decide el 1 de julio; veamos más lejos”, dijo Galeano

Elio Henríquez/La Jornada l El Subcomandante Galeano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmó que la izquierda institucional “está tan embriagada celebrando un triunfo que todavía no tiene en la mano, que no se da cuenta por dónde viene el fraude y no tiene un plan B”.

Agregó que con la aceptación de Margarita Zavala y de Jaime Rodríguez, El Bronco, como candidatos presidenciales independientes, “le están marcando por dónde va el fraude”.

Al hablar durante la, primera sesión del Conversatorio Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar? que se realiza en esta ciudad, dijo que el resultado de la movilización del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, para recabar las firmas que le permitieran participar como candidata presidencial independiente, “exhibió al Instituto Nacional Electoral (INE) como lo que es: Una agencia de empleos y un buscador de talentos políticos, y si eres decente no puedes entrar”.

Añadió que, al mismo tiempo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “está para avalar o corregir las pifias del INE. A criterio del Tribunal, el INE cometió la pifia de no meter a El Bronco (como candidato) y el Tribunal lo resolvió”.

Aseguró que el pronóstico del EZLN “era que no se llegaba a las firmas” requeridas -más de 800 mil- para el registro de la candidatura; “nuestro cálculo al alza eran cien mil firmas, concentradas en el centro del país”. Finalmente, el INE validó 266 mil 395 rúbricas a su favor.

Sentado junto a Marichuy y a otros integrantes de la comandancia zapatista, así como de Mercedes Olivera, Márgara Millán y Sylvia Marcos, que participan en el encuentro, subrayó: “Otra cosa que vimos que hicieron ustedes en ese desmadre que hicieron, es que le señalaron a toda esta gente por dónde va el fraude”.

Galeano manifestó que el recorrido de Marichuy con las propuestas del CIG y del Congreso Nacional Indígena (CNI) “no sólo no legitimó al sistema político, sino que lo desnudó y lo mostró tal como es, con más efectividad que un semillero”, además de que “exhibieron la esquizofrenia de la clase política”.

Dirigiéndose a la vocera, agregó: “Te van a extrañar. Te van a extrañar en los debates, en la campaña y el primero de julio. Los que te acusaron de que eras creación de (Carlos) Salinas; los que te acusaron que ibas a dividir el voto, y que son los mismos esquizofrénicos que dicen que deberías de estar porque fuiste honesta, que porque no hiciste trampa”.

Durante el encuentro, que finalizará el 25 de este mes, dirigido a las Redes de apoyo al CIG en México y el mundo, Galeano manifestó que “vamos a tratar de seguir la recomendación del CIG y su vocera de ver más allá del 1 de julio”, al tiempo que pidió a quienes apoyaron la iniciativa: “No nos dejemos ensordecer por el ruido de que todo se decide el 1 de julio; veamos más lejos”.