Indígenas chamulas defienden a sus candidatos a diputados

Elio Henríquez/La Jornada l San Cristóbal de Las Casas, Chis l Cerca de 300 indígenas de Chamula marcharon ayer por la tarde en la cabecera municipal para exigir que se respete el acuerdo de la asamblea que por usos y costumbres designó a Sebastián Collazo Díaz y a Fortunato Hernández Gómez como candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación federal y local, respectivamente.

“El plebiscito es algo sagrado en Chamula, pues se reúnen todas las comunidades y los agentes sellan y firman” lo que se acuerda, afirmó Hernández Gómez, en conferencia de prensa antes de que se realiza la marcha.

“Tengo el respaldo distrital como lo tiene mi candidato a diputado federal; entregamos la documentación en tiempo y forma en el partido, pero no sé qué está pasando que no me dan mi registro, me ponen trabas”, agregó.

Dijo que en los días recientes se enteraron de que el dirigente del partido estatal Podemos Mover a Chiapas y el actual presidente del Concejo Municipal de Chamula, Mario Sántiz Gómez, serían los candidatos a diputado federal y local.

Señaló que Enoc Hernández fue propuesto por Podemos Mover a Chiapas y Sántiz Gómez por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ambos en coalición con el PRI.

Aseguró que él y el ex alcalde de Chamula fueron elegidos en el plebiscito realizado el 25 de enero pasado, por representantes de 155 de las 160 comunidades del municipio.

“El pueblo no se va a dejar que le impongan candidatos; les damos unas horas para que rectifiquen, porque vamos a defender la decisión de nuestro plebiscito y no vamos a permitir imposiciones”, reiteró.

Collazo Díaz dijo que la campaña a la diputación federal ya debió haber comenzado, “pero como quieren poner” Hernández Cruz, el proceso se ha entorpecido, al tiempo que exigió que el PRI compita solo y no en coalición con otros partidos.

“En Chamula respetamos y apoyamos incondicionalmente a Roberto Albores Gleason (candidato del PRI a la gubernatura); son otros actores los que están intentando entorpecer nuestro proceso”, subrayó.

Fortunato y Sebastián no descartaron que la “imposición” genere un conflicto social en Chamula, por la violación de los usos y costumbres de ese municipio.

La violación de los citados usos y costumbres influyó en los hechos trágicos de julio de 2016, cuando fueron asesinado a balazos, el alcalde Domingo López González; el síndico, Narciso Hernández Lunes y tres personas más, por la disputa del poder municipal.

López González había sido alcalde de Chamula dos períodos antes por el PRI, en el que había militado toda su vida, pero por presiones del PVEM, que gobierna la entidad, se religió por este partido, lo que fue interpretado por los caciques del municipio como una traición. La disputa desembocó en su asesinato, hechos por los cuales fue detenido, entre otros, Collazo Díaz, pero unos meses después fue liberado.