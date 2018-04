Exhortan a los Ayuntamientos a cumplir con entrega de la Cuenta Pública 2017

La rendición de cuentas es una obligación que tenemos los servidores públicos, señaló la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado al exhortar a los ayuntamientos a cumplir con la entrega de su Cuenta Pública 2017.

En ese sentido, cabe destacar que los Ayuntamientos tienen que cumplir con la disposición legal que los obliga a proporcionar a la legislatura local la Cuenta Pública.

Durante su participación en la máxima tribuna del estado, Conde Ruiz destacó que lo antes expuesto es para puntualizar el acuerdo que emitió el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el pasado 24 de febrero de este año, en donde señaló que no será exigible contar con la liberación de la Cuenta Pública como requisito para que los presidentes municipales puedan reelegirse.

Sin embargo, subrayó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, lo anterior no implica que no entregarán sus cuentas o será exonerados e cualquier acción legal los presidentes que presentaron licencias para separarse del cargo, ya que por el contrario, deberán ser los primeros en ser auditados por el OFS.

En otro tema, durante la sesión ordinaria presidida por el diputado Willy Ochoa en su carácter de presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desincorpore del patrimonio municipal un predio, para enajenarlo –vía donación- a favor del proyecto de atención integral a la persona inmuno-deprimida, Asociación Civil con la finalidad de construir un Centro de Atención, Terreno ubicado en Manzana 5 Lote 32, Trébol de incorporación del Libramiento Sur Parque Agroindustrial “Al Pie del Cañón “ de esta ciudad.

De la misma forma, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas, donde solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal dos terrenos y enajenarlos –vía donación- a favor del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores de la Educación, quien lo destinará para la construcción de una clínica, terrenos ubicados en el Ejido Miguel Hidalgo de ese municipio.

En este punto abordó tribuna la diputada Manuela del Carmen Culebro Velasco para exponer sus argumentos a favor del dictamen, señalando los beneficios, que en materia de atención a la salud, recibirá la población.

Finalmente, como parte del desahogo de los puntos del orden del día, se turnaron a comisiones parlamentarias –para su análisis y dictamen- las siguientes disposiciones:

Oficio turnado a esta soberanía popular por el ciudadano Carlos Culebro Velasco, secretario de gobierno, donde remite la Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3 y la fracción XXVI del artículo 4 de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.

·Oficio signado por el Ayuntamiento de Ocozocoautla, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una fracción de terreno y enajenarla –vía donación- a favor de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra.