Da resultados positivos, indicó Octavio Lozoya Uribe

José Ángel Gómez Sánchez – El programa denominado “Cero Corrupción” implementado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) ha dado resultados positivos aseveró el Comisario, Octavio Lozoya Uribe, “Este programa se implementó desde hace cinco años y siempre se ha previsto que no exista ningún acto de corrupción queremos que la sociedad vea que tiene una institución sana y confiable con personal que realmente sea honesto al actuar”.

El encargado de despacho de la SSyPC explicó que desde el año 2013 a la fecha se han recibido cinco mil 860 denuncias y a todas ellas se les ha dado seguimiento, “Se han destituido a 440 elementos y sancionados a mil 742 agentes”.

“Los datos generales del 2013 a la fecha indican que se han recibido cinco mil 860 denuncias, 440 destituidos y mil 742 sancionados es lo que llevamos en el programa Cero Corrupción en la Secretaría, siempre se ha previsto que no exista ningún acto de corrupción por eso se implementó este programa”. Agregó Lozoya Uribe.

En lo que va del año 2018 dijo que han recibido 278 denuncias, “Se han destituido a 14 elementos y sancionados a 79 agentes”.

Cuando faltan a su servicio sin motivo son amonestados, “Cuando llegan con aliento alcohólico son sanciones de uno a tres meses si son reincidentes y de seis meses cuando son casos de abuso de autoridad que se comprueba y ya las sanciones más graves que causan bajas son actos de corrupción, abusos de autoridad muy fuertes y en ese sentido no hay vuelta para atrás el elemento causa baja de inmediato”.

Los números telefónicos para hacer las denuncias por actos de corrupción de los elementos policiacos son: al 089, al 018002211484 y al 60 41145.