Coparmex pide subir Salario Mínimo a 98.15 pesos este mes

Ciudad de México – Aumentar en abril el salario mínimo general a 98.15 pesos desde su nivel actual de 88.36 pesos diarios, como se pactó en noviembre pasado, es el llamado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), tanto para el gobierno, como para el sector obrero y a la propia iniciativa privada.

“Convocamos a los representantes del sector obrero, del gobierno y a nuestros colegas del sector privado a evaluar con rigor técnico y generosidad si existen las condiciones necesarias para llegar a la meta de cubrir el 100 (por ciento de la canasta básica alimentaria y no alimentaria) para el Salario Mínimo General, para llegar a 98.15 pesos diarios en el primer cuatrimestre del año”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente del llamado sindicato patronal, bajo la premisa de que el actual salario de 88.36 pesos cubre sólo el 90 por ciento de la canasta alimentaria y no alimentaria fijada por Coneval.

Cuando se pactaron los nuevos ajustes al salario mínimo general en Noviembre de 2017, el pleno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó volver a hacer una revisión salarial en el mes de Abril de 2018.

“Ahora que ha llegado ese tiempo, Coparmex hace un llamado a la Conasami, para iniciar el proceso de revisión lo antes posible, de tal forma que se pueda discutir, con los soportes económicos pertinentes, en el diálogo tripartita”, señala el líder empresarial en su comentario semanal, en el que destaca que el salario mínimo general de México no sólo es el más bajo entre los miembros de la OCDE, sino también de los países de Latinoamérica, en donde sólo supera los salarios de Cuba y Venezuela.

Con el valor actual de 147 dólares al mes , México tiene un SMG -salario mínimo general- de menos de la mitad (44.2 por ciento) del promedio latinoamericano, que se ubica en 332 dólares mensuales al corte de diciembre de 2017.

A través de un gran Acuerdo Nacional para una Nueva Cultura Salarial, la Coparmex confía en que se puede evolucionar en forma ordenada pero constante, para alcanzar en un corto plazo, niveles salariales comparativos con el promedio latinoamericano, y paulatinamente, acercarse a los niveles de la OCDE.

“La meta de mediano plazo de la Nueva Cultura Salarial es que una familia en promedio pueda cubrir la línea de bienestar. Para lograr esto, se debe otorgar un incremento anual de entre 7.77 y 10.44 pesos reales durante los próximos 12 años. Con este incremento se logrará el objetivo para el año 2030, con un salario mínimo general real de entre 181.58 y 213.63 pesos al día en valores actuales”, explica en el documento. (Fuente/El Financiero)