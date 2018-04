Comentando la noticia

El debate que viene; la oportunidad

Este próximo domingo 22 de abril, se llevará a cabo el primero de tres debates que el vilipendiado INE de Lorenzo Córdova, ha convenido con los propios candidatos y que están marcados por ley. Es decir, hay obligatoriedad de que cada candidato y la candidata a la presidencia de la república, asista a presentar propuestas en temas previamente establecidos en la agenda de debates, por lo que será una gran oportunidad para todos los competidores acerquen a los electores del país; su visión y del cómo, a partir de su triunfo, implementaran sus políticas públicas en tema tan urgentes como el combate a la corrupción, el combate a la inseguridad incluido claro el combate al crimen organizado, pero igual el tema de combate a la pobreza y el desarrollo económico, sin duda serán temas irrenunciables a tratar. Sin embargo, digo por el bajo nivel de las mismas (propuestas y campañas) que hasta hoy en general han mostrado, las expectativas sobre que el debate se dé a un nivel razonable de civilidad, insisto por lo visto, hacen prever que vamos a observar este domingo, una mala copia de lo que hasta hoy los mexicanos, hemos visto y asistido de una rijosidad en grado superlativo y lo que oiremos, sin excepción de los aspirantes a gobernar el país, será una serie de ataques personales y reproches mutuos insisto, como una mala copia de la película que hasta hoy todos los candidatos han protagonizado.

Así y los nombro por orden en las encuestas; Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” conformada por Morena, PT y PES; Ricardo Anaya Cortés, de la coalición “México al frente” del PAN, PRD y MC, y la que conforman el PRI, PVEM y PANAL con José Antonio Meade Kuribreña de la coalición “Todos por México”, principalmente, serán quienes se enfrenten más directamente y veremos cómo, Anaya y Meade, irán por la cabeza de López y así, el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), su reciente vuelo en la avioneta Cesna, sus candidatos al Senado como Napoleón Gómez Urrutia ex líder minero o el tema de la “amnistía” a delincuentes y claro, la reforma energética y educativa, serán filones a los que ambos, insisto principalmente, van a explotar estas aristas. Pero igual la señora Margarita Zavala Gómez del Campo, se sumará al ataque contra del moreno candidato, quien en su calidad de candidata “independiente” sin ninguna posibilidad, se los digo hoy, más tarde que temprano declinará a favor del señor “Mid” quien fuera un cercano colaborador de su esposo Felipe Calderón durante su mandato. Y así todos juntos y ahora sumado Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como “el bronco”, y a quien por cierto el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) en una resolución completamente amañada y alejada de la realidad le regalara la candidatura, al desestimar lo evidenciado e incluso denunciado por el INE de presentar miles de firmas falsas, le dio al bronco su candidatura con lo cual y a decir de expertos en la materia electoral como voces importantes de la academia y el análisis político, han considerado que la resolución, amén de estar cargada de interpretaciones subjetivas, lanzó una señal de advertencia de que, de ganar ya saben quién, la elección pueda llegar a esa inescrupulosa instancia, por decirlo suave, y el fraude electoral se maquine el dicho tribunal. Pero decía, con el bronco en la contienda de manera más que anunciada, está comprobando que su inclusión es una clara decisión presidencial para usarlo como ariete en contra de Andresmanuelovich, por lo que, sin pudor alguno, Rodríguez, ya dio muestras fehacientes de su trabajo sucio en contra de AMLO y claramente a favor de “Mich”.

Así entonces, no se necesita poseer cualidades adivinatorias, es más, ni presumir de gran conocedor de las suertes amatorias en el tema electoral y político. Será insisto, como lo ha sido hasta hoy, una verdadera cacería o pesca del Peje. O como ya lo ha evidenciado y advertido el señor López; ser la piñata. Ahí estarán, sin estar físicamente, personajes como Carlos Slim el potentado empresario dueño de Grupo Carso el hombre más rico del país, pero también estarán los empresarios miembros del poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del infausto Juan Pablo Castañón, personajes ambos, que han salido a atajar las propuestas de Andrés Manuel sobre en el tema de cancelar o de menos revisar, el Nuevo Aeropuerto. Pero, sobre todo, ahí estará presente el mismo Enrique Peña Nieto, quien, en voz de Pepe Toño, defenderá lo hecho por el gobierno priista aunque él dice no serlo, pero cuyo comportamiento, visión y misión, es retener al PRI en el poder a costa de todo y de todos los mexicanos. El debate así; la gran oportunidad. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Según reporte de las oficinas del PRI, el impase que se habría generado en torno a las candidaturas a diputados federales por Chiapas empieza a clarificarse. Desde que se anunciaron algunos nombres incluso todavía en funciones en sus encargos de gobierno, se dio a conocer a través de boletines sobre quienes, casi en su totalidad varones, habrían ido a la sede nacional tricolor para su registro interno. En fin, la lista de candidatos dada a conocer con mayor certeza, aparecen nombres como el ex Fiscal Raciel López Salazar y los ex secretarios de Obra Pública y Comunicaciones Jorge Alberto Betancourt Esponda, Jorge Luis Llaven Abarca y Juan Carlos Gómez Aranda de Gobierno. Hay más nombres, pero éstos, los de mayor jerarquía. La evaluación sobre lo que hicieron o dejaron de hacer estos personajes, considero, ya no es relevante. Tiempo hubo para que los críticos del gobierno y de sus funcionarios lo hubieran externado. Incluso puedo dar fe que hubo denuncias públicas, pero nunca, hasta hoy, se probaron sobre desvío de fondos o comisión de delitos por omisión, de menos. Pero lo que sí es posible aún y creo aquí la ciudadanía tendrá la última palabra, es al momento de emitir su voto. Los hubiera no existen; lo real es lo que se puede hacer. Ustedes tienen la palabra…// 2.- Dos eventos dos; los miércoles y jueves pasados, miembros de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, tuvimos actividad con personajes de la vida política y gubernamental de la entidad. El miércoles en una comida en franca camaradería, tuvimos la oportunidad de platicar con el Coordinador en Chiapas de José Antonio Meade candidato a la presidencia, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, quien estuvo acompañado del joven notario y subcoordinador estatal Manuel Espinosa. El objeto, ponerse a las órdenes y reactivar, como lo hicimos en el pasado, la camaradería y la convivencia más allá de inclinaciones políticas. Es más, me creerá, si de algo no se habló fue precisamente de política. Bueno sí, pero no le fue muy bien a “Mich” je. El jueves y en un contexto diferente tanto por la hora y el funcionario, desayunamos con el joven secretario de Educación Eduardo Campos Martínez, el cual, me sorprendió gratamente, tiene claridad en el diagnóstico del tema educativo en Chiapas, mismo que compartió sin cortapisas. A reserva de ampliar la información comentaría de manera sucinta, que sobre el tema de la CNTE incluso del SNTE existen, por definición, versiones encontradas. Coincidimos en lo fundamental –dijo- que es elevar los niveles educativos de la entidad, empero sostuvo, su visión es enteramente gremial y la del gobierno, es estrictamente social. También sobre el tema de adeudos a maestros interinos que algunos datan desde el 2014, confió que, en coordinación de esfuerzos con la secretaría de Hacienda, se espera que para mediados de este 2018 poder cubrir adeudos de 2014 y 2015, y estima que antes de concluya esta administración, dejar cero deudas en este renglón. Pero reitero, ya abundaremos…// 3.- Como aquí les adelanté, Expreso Chiapas Radio y Televisión de Leticia Hernández Montoya, dará cabida a este espacio periodístico que, desde hace 30 años ya, se ha presentado ante la sociedad chiapaneca bajo el nombre de Comentando la Noticia. Ahora y de acuerdo con los nuevos tiempos de la tecnología y de la información, transmitiremos a través de la red social de Facebook live, un programa de análisis noticioso en el que contaremos con analistas políticos, expertos en diferentes materias y por supuesto entrevistas con los actores de la vida pública y política del estado. El tema electoral, por supuesto, tendrá en estos tiempos de campaña espacio privilegiado. Ya estamos a un tris de iniciar y aquí en este espacio les daremos la fecha, el horario, los temas y por supuesto a nuestros entrevistados. ¡Espérenos!…// ¡Me queda claro! Salu2 y ¡buen fin!

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.