Comentando la noticia

Elección de Estado vs elección de estado

Y no se trata de un pleonasmo ni mucho menos un juego de palabras, ni siquiera una adivinanza cifrada, no. Trata de definir lo que en Chiapas está por suceder o de hecho ya sucede sin que la población, me refiero al grueso de ésta no a la de redes, siquiera se dé por enterada. Es decir, si nos detenemos a los cambios últimos operados en varias delegaciones federales en la entidad y cito; Sedesol, Sagarpa, CDI, Prospera entre otros, todos priistas, queda claro el mensaje, para el que lo quiera entender claro, que desde el gobierno federal le acomodan la estructura de gobierno a través de sus representaciones en la entidad, donde personajes como Jorge Constantino, Horacio Ruiz, Víctor Hugo Ruiz, sin importar la dependencia en que los hayan incrustado, amén de estar plenamente identificados con el candidato tricolor Roberto Albores, insisto, nadie con tres dedos de frente deja a la imaginación, que la cargada federal con estructura y recursos operara a favor del PRI y sus candidatos en general.

Las formas (dijo Reyes Heroles en política son fondo) en esta lucha por el poder, se encuentran totalmente rebasadas por el gobierno federal, porque el local, ni en cuenta lo han tomado por obvias razones, y juegan abiertamente sus cartas como tahúres de la política mostrando, cínicamente se insiste, sus cartas. Su juego. Total, lo que menos importa aquí, es lo que piensen o sientan los chiapanecos. Si seis años o lo que va del sexenio Verde del verde de Manuel, a Enrique Peña le ha valido un cacahuate el destino de las y los chiapanecos, es decir; si a sus ojos pese a los miles de millones de pesos enviados al gobierno del estado la pobreza se ha enseñoreado como nunca en la historia ¡qué poctas! (diría mi hermano Nefta Flores) le va a importar el robo en despoblado al pueblo chiapaneco sobre todo ahora en el empeño de Peña, de que el PRI gane cueste lo que cueste –literal-, y que no quedará solo o no únicamente en robarse los recursos como lo han hecho, sino robarse la elección y con ello, la esperanza de todo un pueblo.

Y no es que me guste dramatizar, que por otro lado ¡Chiapas en sí es todo un drama! Pero no es posible o no se concibe, que quienes se supone son personas informadas, educadas y hasta inteligentes, no puedan darse cuenta de la forma tan desaseada que en general, sí y ni hablar, pero muy particularmente en cuanto a la designación del candidato de la coalición “todos por Chiapas” que encabeza el priista Albores, usen las redes de menos para analizar, discutir e incluso denunciar con razonados argumentos, lo que solo los ciegos de corazón y sordos de alma, no alcanzar a ver y escuchar el clamor de una sociedad vilmente agraviada y esquilmada. Alzar la voz y ser la de millones sin ésta, denunciando o ya siquiera advirtiendo que, lo que se fragua en Chiapas, es una vil “Elección de Estado”.

La otra, la elección de estado, literal, operada en local a cuya cabeza se sitúa el propio Gobernador Manuel Velasco, a quien por cierto el presidente Peña ante lo evidente de la traición que auspicia en su contra, y obvio de sus candidatos Meade y Albores, le quitó la estructura operativa electoral de gobierno como ya lo advertí, por lo que ante los cambios obligados por las renuncias y permisos de algunos principales de su gabinete, igual ha aprovechado para poner al frente de dichas dependencias a personajes perfectamente identificados con su proyecto sucesorio, porque de partido, pus ya no se puede hablar. Así secretarías como Obra Pública, del Campo, General de Gobierno, Sedesol e incluso Hacienda, claro está sin olvidar algunos enclaves dizque autónomos como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, han sido nombrados gente de su cuadra de confianza y ya no se digan los titulares de los otros poderes, Legislativo y Judicial e incluso la poderosa Fiscalía estatal. Pues bien, es claro también que desde el gobierno local le jugarán las contras al propio presidente Peña Nieto y, por ende, en contra de Pepe Toño “Mich” y Beto A. Gleason.

Pero ello no queda solo ahí, sino que la elección de estado girará en torno al candidato presidencial de Morena Andres “Manuelovich” y de rebote, beneficiando a Rutilio Escandón el desangelado candidato moreno a gobernador. Con ello y que conveniente, en la envión de recursos y estructura puesta al servicio de la causa morenista, los ex verdes Eduardo Ramírez y la “buenita” ojiverde de la Sasil de León, candidatos al Senado, alcanzarán en esa gran cascada de votos a remojarse, y hasta quizás, a empaparse. Je.

Así entonces, la Elección de Estado vs la elección de estado ¡está en marcha! Me queda claro. (Se cazan y se casan apuestas.

Ya de salida (#3de3)

1.- A propósito de candidatos en este caso a alcaldías, el IEPC del doctor Oswaldo Chacón, tomó la resolución de extender 24 horas la recepción de registros para ayuntamientos, misma que debió concluir, precisamente, ayer jueves 12 a las 11:59 de la noche. Ya algunos nombres empiezan a sonar sobre todo en los municipios más poblados y de mayor relevancia política y económica, aunque para lo que a los tuxtlecos importa, a los de Carranza les vale y así se va. En la capital, por obvias razones, se concentran los reflectores y ahí están ya los contendientes, que, sin hacer menos a nadie, la lucha se dará entre las tres grandes coaliciones a saber; por la que encabeza Morena va Carlos Morales, viejo lobo de la brava mar política, que al igual que su alter ego Andrés Manuel, irá por la tercera, que dicen es la vencida. Por otra, la que encabeza el PAN, Paco Rojas se reinventa y sacando fuerzas de flaquezas, reeditará su lucha por la alcaldía que según él y sus seguidores, habría ganado la ocasión pasada. Uno más que compite por la coalición PVEM-PRI, es el joven diputado con licencia Carlos Penagos, quien apenas un par de días atrás mostró músculo en una multitudinaria concentración. Por ahí el candidato independiente Jorge Martínez, a decir de sus encuestas, asegura va arriba y como sea parece podría quitarle votos sobre todo al del PRI y PAN, digo por su perfil empresarial. Ah uno más y lo comento, aunque no lo he confirmado, César Serrano, parece competirá por las siglas de podemos Mover a Chiapas, quien, dicho al margen, en varias plazas municipales estará presentando candidatos y candidatas realmente competitivos. No me pregunte si mejores que los otros, pero sí con experiencia en estas lides electorales e incluso de gobierno. Para muestra un botón; Mariano Díaz por SCLC. Y esto, apenas comienza…// 2.- Y ya que hablamos del tema electoral, cuando reflexiono sobre las condiciones inequitativas de la contienda electoral para gobernador, que se advierte una elección de estado o de Estado, quien al parecer no tendrá apoyo adicional ni del gobierno federal no local y quizá ello se convierta en su mayor fortaleza, es el candidato de la coalición “Chiapas al frente” encarnada por el experimentado político José Antonio Aguilar Bodegas o Jósean, como bien que se le conoce. Sin embargo, el que no lo tenga –apoyo gubernamental-, tampoco significa que aguantará callado si se evidencia la operación política con recursos públicos para ganar voluntades o comprar el voto. Estoy cierto que Jósean, estará atento a que los gobiernos federales y del estado, se comporten con decencia. Casi imposible, pero algo habrá de hacerse. Sobre todo, los ciudadanos denunciando, que sería lo deseable y plausible…// 3.- Finalmente, creo que el gobierno federal es decir Enrique Peña, sigue equivocando la estrategia en contra de AMLO. Ahora con la inclusión de Jaime Rodríguez “el bronco” en la boleta electoral que le obsequió el Tribunal Federal Electoral (una mancha más al “tigre” sí al que hace alusión el propio Andrés Manuel cuando advierte sobre un fraude electoral) decía, con su inclusión que echó al bote de la basura el dictamen del cuestionado INE de Lorenzo Córdova, relativo a la detección de miles ¡más de cuatrocientas mil firmas falsas!, de copias fotostáticas y de muertos, los magistrados del Trife decidieron por cuatro votos a tres, darle en automático su registro que el INE le había negado. Y ya se vio el papel que viene hacer el bronco que en su natal Nuevo León no cumplió con sus bravuconadas de meter a la cárcel a los corruptos del PRI. Lo primero que hizo, es lanzarse a la yugular de ya sabes quién, por lo que, ya sabes quién dijo claro; la resolución del tribunal obedece a una instrucción de Los Pinos, del presidente Peña. Y eso a todos…// ¡Me queda claro! Salu2 y Buen fin.

P.D.- En breve iniciaré un nuevo proyecto de televisión por Facebook en vivo. Aquí les daré la primicia. ¡Espérelo! Y gracias por su preferencia.

Miembros de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.