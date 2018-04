Cofepris alerta por medicamento Tramadol falsificado

Ciudad de México – La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación del medicamento TRADOL (Tramadol) solución inyectable, derivado de los opiáceos, el cual está circulando en el mercado nacional.

La Cofepris realizó la investigación a partir de la denuncia presentada por la empresa Grünenthal de México S.A. de C.V., por la falsificación del producto TRADOL (Tramadol) solución inyectable.

El órgano regulatorio informó a la población que este medicamento apócrifo presenta las siguientes anomalías:

-El logo visualizado en el empaque y en la ampolleta no corresponden a la empresa de fabricación.

-El color verde es diferente entre el lado izquierdo y el derecho de la caja.

-La parte superior de la ampolleta muestra un punto azul.

-El soporte de las ampolletas es blanco opaco y no contiene instructivo de uso.

Indicó que este medicamento se utiliza como analgésico en el tratamiento del dolor de intensidad moderada a severa, el cual actúa sobre células nerviosas específicas de la médula espinal y del cerebro.

La Cofepris recomendó a la población no adquirir ni usar el producto falsificado, ya que puede generar un riesgo a la salud debido a que se desconoce el contenido de ingredientes, las reacciones adversas; así como las condiciones sanitarias en las que fue fabricado. (Fuente/Excélsior)