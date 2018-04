Ciberestafas: ¿Qué son y cómo prevenirlas?

La seguridad informática es un tema muy relevante en estos días. Lamentablemente es habitual leer sobre grandes filtraciones de datos, robos, estafas millonarias y otros asuntos fraudulentos que ocurren en la web. Aún así, cuesta encontrar recursos prácticos para que los usuarios aprendan acerca de estos incidentes y tomen medidas para prevenirlos. Por eso, junto a la empresa de tecnología Neolo Hosting México hemos preparado una lista con los cinco ataques cibernéticos más conocidos.

1. Ataque DoS o Denegación de Servicio

Cuando escribimos una URL de un sitio Web estamos enviando una solicitud a un servidor en concreto. Como los servidores sólo pueden enviar una solicitud por vez, si el atacante lo sobrecarga con pedidos, la operación no puede procesarse y el servicio colapsa. Esto se conoce como denegación de servicio ya que inhabilita el funcionamiento normal de un sitio. Es común que este ataque se realice contra sitios donde las personas utilizan sus datos personales para realizar operaciones online.

2. Ataque de Ingeniería Social

Este ataque resulta de una manipulación a las personas para que entreguen información confidencial. Si confías en cualquier sitio web es posible que sufras este tipo de ataques. Para prevenirlos, debes ser cuidadoso respecto de los datos que envías a los sitios en los que navegas. Asegúrate de que estás frente a un sitio seguro verificando si cuenta o no con certificados de seguridad válidos. Caso contrario es probable que te expongas a dejar tus datos en un sitio vulnerado por piratas informáticos.

3. Ataque Man-In-The-Middle

Se produce cuando una entidad externa quiere interceder en una comunicación entre dos sistemas. Puede suceder en cualquier forma de comunicación en línea: e-mails, redes sociales, navegación, chats, etcétera. Este ataque interfiere en las conversaciones privadas y puede dirigir la información hacia otro medio. Podemos evitar ser víctimas de esta invasión a la privacidad mediante el uso de certificados de seguridad, un buen nivel de cifrado de Wi-Fi (como el algoritmo AES) o la navegación a través de una VPN o Red Virtual Privada. Estas herramientas crean distintos niveles de defensa frente a este y otros ataques informáticos.

4. KeyLoggers

Un Keylogger es un software que utiliza el atacante para rastrear las pulsaciones que realiza un usuario en su teclado. Esta es la manera más fácil de conseguir contraseñas, números de tarjetas de crédito o débito, mensajes instantáneos o correos electrónicos. Para estar prevenido es necesario utilizar un antivirus con protección en tiempo real y complementarlo con el uso de herramientas como Zemana AntiLogger y SpyShelter Stop-Logger. En sitios Web públicos podemos utilizar un teclado virtual que no dejará registro alguno de lo que escribamos.

5. Ataques a aplicaciones Web

En estos casos se “inyecta” un programa maligno a un sistema explotando alguna vulnerabilidad en su código. También existen ataques similares como el envenenamiento de cookies, las pequeñas “galletas” que se instalan en nuestro navegador al visitar sitios Web y los conocidos ataques phishing donde un atacante se hace pasar por un sitio de confianza para robarle al usuario sus datos de acceso. Para prevenir estos ataques se debe usar una combinación de herramientas como parches y actualizaciones del desarrollador para mantener los sistemas seguros.