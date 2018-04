Chiapas, el estado más pobre tendrá las elecciones más caras

En las últimas elecciones se gastaron 165 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas

Chiapas es uno de los estados más bellos y culturalmente complejos del país. Para los chiapanecos, el turismo es una de las mayores fuentes de ingreso: en el 2017 recibió 6.7 millones de visitantes, lo que dejó una derrama económica de 23 mil millones de pesos.

Pero eso no es suficiente, pues la entidad localizada al sur de México es el estado más pobre del país, sin embargo, este año se llevarán a cabo las elecciones más caras de su historia.

¿Cómo están los niveles de desarrollo en Chiapas?

A pesar de tener un «influyente rango de electores», que suma más de 3 millones de votantes (4 por ciento del total nacional), Chiapas –junto a Oaxaca y Guerrero– es uno de los estados menos competitivos del país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Y eso no es todo: el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) afirma que Chiapas también es el estado con más población pobre, con 76.2 por ciento. Es decir, más de 3 millones de personas se encuentran en esa situación y más de un millón en pobreza extrema, principalmente entre la población indígena.

¿Por qué serán las elecciones más caras?

Y a pesar de estos números rojos, se destinarán 250 millones de pesos para financiar las campañas y el proceso electoral, una cifra que nunca habíamos visto. En las últimas elecciones se gastaron 165 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas.

Según el Proyecto de Financiamiento Público del INE, el máximo órgano electoral destinó 2 mil 148 millones de pesos en gastos de campañas. Las razones, tanto a nivel federal como local, son que el presupuesto no contempla los gastos de los partidos en sus actividades ordinarias (organización de eventos, viáticos o viajes). CCNews.