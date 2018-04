Chiapas de los estados más pobres del país, por gobernantes sin visión

Juan Manuel Blanco/Quadratín Chiapas/Tapachula – El candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que Chiapas, es uno de los estados más pobres del país, es porque no se tenga dinero, sino porque no se tienen gobernantes con la visión que se necesita a este gran estado, que es muy rico en muchas cosas, pero muy pobre en la visión de quien lo gobierna.

En su visita a la ciudad de Tapachula, el “Bronco”, manifestó que México está siendo destruido por los políticos y sus partidos “y eso es algo que a mí me mueve para llegar hasta acá, podría estar cómodamente en mi casa esperando quien gana la elección del 2018 y decide transitar por el país de manera adversa”.

Y continuó: Mientras los partidos políticos se gastan el dinero de ustedes, que les hace falta a sus hijos y al campo para producir, se los está gastando, Andrés Manuel, Meada y Anaya, esos tres se están gastando el dinero de ustedes y me decidí ponerles en frente y hablarles a los mexicanos y empiecen a ver de manera a los independientes que son ciudadanos que no se van a gastar el dinero de ustedes.

En su discurso ofrecido a los asistentes, se comprometió a regresar a Chiapas, para escuchar los planteamientos de la población.

Así también, habló que no debe continuar con el asistencialismo, ni dádivas, porque “necesitamos quitar el asistencialismo, del dar por dar, eso no está venciendo la pobreza y Chiapas es un ejemplo, el dar por dar no vence la pobreza, necesitamos trabajar mucho más para que el asistencialismo se convierta en apoyo a la comunidad”.

Respecto al tema migratorio, informó que se debe tratar bien a los migrantes, hacer albergues en la frontera sur, además, sostuvo que los agentes de migración extorsionan a los migrantes, por lo que aseveró que se debe poner orden, así que “tenemos que tratarlos bien, son humanos, la pobreza en sus países los hace cruzar el nuestro, así que tratémoslos bien”.