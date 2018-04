BdeM mantiene tasa en 7.5% al ver menor inflación

Ciudad de México – El Banco de México decidió mantener en 7.50 por ciento la tasa de interés de referencia, cuya variación incide en el costo de algunos créditos y en el premio a los ahorradores, al juzgar que la inflación mantiene una trayectoria descendente.

La inflación registrada en los primeros tres meses de 2018 ha sido congruente con la previsión del banco central –de que se acerque a 3 por ciento en marzo de 2019– y de que mantenga una tendencia descendente en los siguientes meses, expuso el Banco de México.

La decisión de mantener la tasa de interés fue adoptada de manera unánime por los integrantes de la junta de gobierno del banco central. En las dos decisiones previas de política monetaria, las del 14 de diciembre y 8 de febrero pasados, el banco central elevó en un cuarto de punto en cada caso la tasa de interés de referencia. Una variación en la tasa afecta el costo que pagan los usuarios de tarjetas de crédito, pero no afecta a deudores de hipotecas, autos o créditos de nómina, que son contratados a tasa fija. También determina el premio a los ahorradores en productos financieros.

El Banco de México mencionó en un comunicado que mantener la tasa a lograr una menor inflación en los siguientes meses supone un comportamiento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de presiones provenientes del mercado laboral y una reducción importante de la inflación no subyacente –productos agropecuarios y combustibles– a lo largo de 2018, en la medida que no se repitan el tipo de choques que la afectaron el año anterior.

En 2017, la inflación fue de 6.7 por ciento, como consecuencia de la liberalización en el precio de las gasolinas –que encareció hasta en 24 por ciento el costo del combustible, respecto al nivel previo al ajuste–, así como del efecto de la depreciación del peso en el costo de productos importados y el alza en el precio del gas LP –de hasta 40 por ciento– en el otoño de ese año.

La previsión del banco central de una menor inflación en los siguientes meses está sujeta a riesgos, que el organismo identificó en el comportamiento del tipo de cambio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral.

“El escenario anterior (de menor inflación) está sujeto a riesgos. Al alza, que se registre una depreciación de la moneda nacional en respuesta, entre otros elementos, a una evolución desfavorable del proceso de negociación del TLCAN, si bien su probabilidad se ha reducido recientemente, a condiciones más restrictivas en los mercados financieros internacionales derivadas de las acciones de política monetaria en Estados Unidos o de otros factores, o a volatilidad asociada al proceso electoral de 2018”, planteó la institución. (Fuente/La Jornada)