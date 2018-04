“Ángel con Diabluras”

México y la Unión Europea re oxigenaron su acuerdo comercial.

Recortaron aranceles y los mexicanos podrán exportar libremente productos agrícolas como jarabe de agave, jugo de naranja, atún, frutas y verduras y los países de Europa podrán introducir a México productos porcinos, pasta y chocolate,

La Unión Europea es el tercer socio comercial más grande de México y según datos de El Financiero durante el año pasado se comercializaron más de 62 mil millones de euros entre los dos países.

Este acuerdo viene a ser un tanque de oxígeno para México ya que aunque se dice que hay avances en la renegociación del TLCAN con un Twitter del güero Trump lo hecha todo a perder ahora ha dicho que el tema migratorio se incluirá en la revisión.

Anaya, Meade, Calderón y Zavala se fueron con todo contra el señor López.

Se dio el primer debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de México y cada quién vio ganar al de su preferencia.

Los opinadores que abiertamente simpatizan desde hace años con el PEJE lo dieron como ganador.

Yo pienso que no fue así, pues AMLO fue acorralado por sus propios dichos que no pudo sostener, se le vio cabizbajo, decaído, como un fardo. Sabe y siente que no le fue bien en este primer choque de ideas y planteamientos.

Al término del debate salió como cachiflín y por la parte de atrás, no se despidió de nadie y fue hasta casi la media noche que intento reaccionar al subir un video en Facebook diciendo que había ganado el debate.

Debe ser difícil llevar 18 años en campaña con una agenda durísima y apretada y la edad del tabasqueño también le está pasando factura.

En cambio cómo boxeador Ricardo Anaya le tiró varios ganchos al hígado, le dijo al tabasqueño que en uno de sus libros dice que Alfonso Romo es corrupto por haberse beneficiado por el Fobaproa y hoy el empresario está apuntado como coordinador del posible gabinete del hombre de Macuspana.

El queretano le restregó en la cara que es mentira que desde la presidencia AMLO pueda combatir actos de corrupción hacia abajo, “Pues no pudo contagiar ni a su Secretario de Finanzas, (Ponce) ni a su secretario particular, (Bejarano) que extorsionaban y robaban a gusto”.

Al candidato del Frente se le vio fresco hizo la tarea de estudiar para enfrentar el primero de los tres debates.

José Antonio Meade parece que ganará dos departamentos propiedad del tabasqueño que no aparece en su declaración patrimonial.

Don Pepe Toño le dijo al PEJE que es falso que barrerá las escaleras de corrupción, “Pues lo que usas en lugar de escoba es un recogedor ya que tienes contigo a Napoleón Gómez Urrutia y a Elba Esther Gordillo” Entre otros personajes, le agrego yo.

Meade dijo que Andrés Manuel, sus hijos y hermanos viven del dinero público a través del partido MORENA, “Ni eres honesto mientes y traicionas, robas con tu partido, mientes con tus departamentos y traicionas a la niñez con tu alianza con Elba Esther”.

Respecto al tema de inseguridad prácticamente pedía el toque de campana, pues ofreció datos falsos de lo que hizo en su momento como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, le dio frio al candidato de “Juntos Haremos Historia” pues en ese terreno sin preguntas a modo sufre el PEJE y la noche del domingo quedó demostrado.

El Bronco ofreció mochar las manos de los delincuentes.

La ocurrencia del candidato Independiente fue retomada en redes sociales y logró conectar. Pues como antídoto contra la corrupción propuso cortarle las manos a quien robe.

Considero que Margarita Zavala no pudo encontrar el rumbo y pasó casi inadvertida, quizás se deba a que ya iban más de diez minutos de iniciado el debate cuando pudo esbozar unas palabras.

Se quejó de inequidad

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles ha decidido apoyar a José Antonio Meade: Tras una profunda reflexión, y anteponiendo el interés de México, he llegado a la conclusión de que el próximo Presidente de México debe ser @JoseAmeade. Con 20 años de conocerlo soy testigo de su probada capacidad profesional y experiencia, pero lo que más lo distingue es su calidad humana y sensibilidad. Es el perfil más completo. Quienes lo conocemos no tenemos duda de que será un buen Presidente.

También el jaguar Armando Ríos Peter está sumado a la campaña de José Antonio Meade.

Se dice que hay nuevos funcionarios en el gabinete de MAVECO pero nada es oficial así que de esto mejor publicamos en otro momento.

La madrugada del domingo pasado personal de la Secretaria de Protección Civil de Chiapas rescató un cocodrilo de pantano en la carretera Terán-Real del Bosque-Emiliano Zapata.

Eran las cinco de la mañana con veinte minutos cuando un taxista avisó al 911 de la presencia del animal frente a la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Esta especie de cocodrilo vive en zonas de pantano en los límites de los estados de Veracruz-Tabasco y Chiapas por lo que se presume que estaba en cautiverio y logró escapar y llegar hasta donde fue encontrado.

El cocodrilo rescatado se encuentra temporalmente en el área de manejo del museo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.

Es una hembra, mide un metro 58 centímetros y pesa 13 kilos 400 gramos y se encuentra bajo observación.

El cocodrilo podría ocupar un espacio de exhibición para que los visitantes al Zoomat puedan apreciarlo dijo Ernesto Perera Trejo, curador del Museo Cocodrilo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, ”En un recinto propio para él, para poder adaptarse al manejo que le vamos a dar es un animal que pasó por un proceso de estrés, el hecho de ser capturado, trasladado pues les genera cierta incomodidad, en estos momentos el ejemplar se encuentra aislado en un espacio donde puede estar tranquilo y de esta manera adaptar mejor el trabajo de cautiverio”.

