Alistan vacun contra zika

Ciudad de México – El Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NID/NIAID, por su sigla en inglés) desarrollan en ocho países, incluido México, el protocolo VCR 705, un proyecto que busca una vacuna contra el virus del zika.

La doctora Gisela Herrera Martínez, directora del Centro de Investigaciones Clínicas Corporación GIhema SA, afirma que se estima que en tres años la vacuna contra esta enfermedad tropical pueda ser distribuida en los países donde se han presentado brotes. Explicó que en este momento se hacen pruebas en personas, y aún se analiza si es segura o tiene efectos secundarios.

Herrera Martínez señala que dentro de las pruebas en seres humanos la mitad recibió una vacuna real y la otra parte un placebo, cada persona será sometida a un estudio que durará 96 semanas. Además, las mujeres deben evitar el embarazo durante los meses siguientes al inicio del estudio.

La doctora cuenta que el VCR 705 también ayudará a conocer el periodo de incubación, cuántas personas desarrollan síntomas después de adquirir la infección, cómo evoluciona y, más importante, cuánto protege la vacuna después de la exposición natural al virus.

“Ya está en la fase 2B y es protectora para personas que no han tenido zika. Es preventiva, produce anticuerpos neutralizantes contra el virus”.

Sobre las pruebas y evolución en Costa Rica, donde ella reside, indica que también se realizan en Estados Unidos, Brasil, Perú, México, Colombia, Ecuador, Panamá y Puerto Rico.

Una vez que se apruebe, está vacuna tendrá una novedosa aplicación sin aguja, a través de un dispositivo llamado Pharmajet, que consiste en una aplicación con presión a chorro.

ZIKA EN LA MIRA

Desde que se descubrió el daño en las mujeres en periodo de gestación y sus bebés, el mundo ha puesto sus ojos en este virus que presenta nuevas mutaciones, sobre todo porque durante el embarazo puede causar microcefalia y otros defectos severos del cerebro.

El Zika es una enfermedad que se produce por el virus del Zika y se transmite a las personas principalmente por la picadura del mosquito del género Aedes Aegypti/ albopictus infectado por el virus. Muchas personas no presentan síntomas y si lo hacen son muy leves.

Los mosquitos aedes aegypti y albopictus pueden transmitir zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla. “El mosquito hembra zumba menos, ya casi no se oye. No solo pica de noche, pica de día especialmente en los tobillos porque no necesita estar muy elevado y no solo está en la penumbra, también donde hay sol”, señaló la especialista.

Según estudios del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud, el virus del zika en América se extiende a lo largo del continente desde el Sur de Estados Unidos. No puede ir más al norte por las bajas temperaturas.

HISTORIA

El virus del zika fue descubierto en el año 1947 en un mono macaco en el Bosque Zika, de Uganda. En 1952 el virus se detectó en humanos en Tanzania y Uganda. Entre los años 60 y 80 se han detectado casos en Asia y África, todos con síntomas leves y muchos no fueron reportados.

El brote más grande de esta enfermedad ocurrió en 2007, en la Isla Yap, perteneciente a los Estados Federados de Micronesia.

Para 2015, en julio se notificó la asociación entre la infección y el Síndrome de Guillian-Barré. Meses más tarde fue asociado con la microcefalia. (Fuente/El Sol de México)