“A México lo tienen secuestrado unos cuantos”: Marichuy

El Subcomandante Galeano le preguntó a Marichuy si algún candidato presidencial la ha buscado para ofrecerle un cargo o se incorpore a su equipo; dijo que “no”

Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis – María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, afirmó que durante su recorrido por 26 estados del país para recolectar las firmas que le permitirían registrarse como candidata independiente a la Presidencia de México, encontró que “los pueblos están sufriendo y siendo despojados por los que tienen el dinero”.

Agregó que “a México lo tienen secuestrado unos cuantos”, por lo que “todos juntos tenemos un trabajo grande que hacer, pues no se acaba nada más porque no se completaron las firmas” para registrar la candidatura.

Señaló que “fue un paso muy importante visitarnos, escuchar las voces que están en las ciudades luchando y organizándose (…) tenemos que volvernos a involucrar en esta organización desde abajo, con nuestras formas, modos y tiempos, pero no nos quedemos sentados pensando que ya no la hicimos, sino que sigamos fortaleciendo nuestros trabajos que ya tenemos de por sí. Falta mucho qué hacer por este México, más por los que vienen atrás”.

En su recorrido, Marichuy recabó 281mil 955 firmas, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) validó 266 mil 395. Necesitaba más de 800 mil para ser aceptada como candidata.

Al participar en la primera sesión del “Conversatorio Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?”, que se realiza en esta ciudad a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dijo que junto con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), del cual es vocera, “fuimos escuchando y viendo que los dolores de México son parecidos en todos los lugares y se parecen porque sólo hay una estrategia de destrucción, de despojo, de control”.

Manifestó que “ante todos estos dolores que fuimos viendo también nos daba gusto saber que hay organización. En cada lugar que pasábamos nos narraban sus dolores, pero nos decían de qué manera se están organizándose y resistiendo, como mujeres, jóvenes, obreros, campesinos. Qué bueno porque ahí es donde se va a fortalecer esta organización que vamos buscando desde abajo con esta propuesta”.

Patricia Martínez comentó que “hubo muchas dudas de por qué andaba recorriendo el país si no quería llegar allá arriba, y les aclarábamos que queríamos el poder abajo, la organización abajo, que lo teníamos que ir construyendo poco a poco y que el recorrido tenía esa finalidad”.

Ante cientos de asistentes al encuentro, que se lleva a cabo en el Centro Integral de Capacitación Indígena (Cideci)-Universidad de la Tierra Chiapas, expresó que “hay mucho qué hacer, pues muchos nos están esperando, lo que nos anima a seguir adelante y por eso pienso que haber tenido el accidente me animó más”.

Subrayó: “Hay mucho que hacer por este México que lo tienen secuestrado unos cuantos, y creo que la lucha, gracias a nuestros hermanos y hermanas zapatistas, cuyo ejemplo ayuda mucho, seguirá impulsando que le sigamos echando ganas, porque sigue lo que sigue, falta mucho que hacer”.

Remarcó: “Este es mi espacio y lo voy a fortalecer mucho, pero ahora sé que somos más y que juntos podemos lograr lo que nos proponemos”.

Sentado a su lado izquierdo, el Subcomandante Galeano le preguntó si algún candidato presidencial la ha buscado para ofrecerle un cargo o se incorpore a su equipo.

“No”, respondió Marichuy. “Así, para decir, ‘mira vente, te vamos a sumar para darte un cargo y ser parte’, no”.