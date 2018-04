Los pasos locales

Pues algunos con amonestación de corregir pendientes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, dio a conocer que fueron aceptados los aspirantes a alcaldes y diputados locales, que contenderán en éste 2108.

Esto es que de las mil 397 solicitudes presentadas, se aprobaron mil 240; 157 son aprobadas con requerimientos que deberán subsanarse, y es por eso que dan plazo para que partidos, coaliciones y candidaturas cumplan con la paridad de género y cuota de jóvenes

De esta manera aún no están las listas definitivas de alcaldes y diputados locales, hasta que estén solventados los pendientes de candidaturas para cada cargo.

Muy aparte de quienes son, aparece el cómo es posible que no se integren bien las solicitudes, cuando se supone que en los partidos debe darse una revisión comparativa de todas las posibles a presentar por distritos y municipios, muy independientemente de cubrir lo legal de la paridad y las cuotas de jóvenes e indígena.

Así que para legislativo local y alcaldes aun no se puede precisar quienes y cuantos, lo que sí es claro es que las campañas electorales para los cargos de referencia comenzarán el 29 de mayo y concluirán el 27 de junio.