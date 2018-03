Zona de Reflexión

Violeta, el color que le hacía falta a la radio

El día de ayer la radio se pintó de violeta, el color que le hacía falta. La propuesta feminista de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar fue presentada ante un auditorio abarrotado y decenas de personas esperando que no pudieron entrar. Lo que ayer se atestiguó fue la creación feminista con gran potencial.

Decenas de mujeres y hombres de todas las edades y todas las diversidades feministas estuvieron presentes para conocer la propuesta radiofónica de Violeta, la cual no sólo en sus contenidos al aire será feminista, sino en sus cimientos.

Tres organizaciones y una investigadora han hecho un pacto feminista para garantizar el Derecho Humano de las mujeres a comunicar. Para que las mujeres accedan a los medios de comunicación y los dirijan.

Cada una de las hoy involucradas han sumado sus talentos y habilidades, sus trayectorias y sus mejores recursos, para hacerla realidad; y han construido alianzas con otras mujeres feministas, como Lydia Cacho, la madrina de Violeta Radio, y aliados como Antonio Tenorio, director de Radio Educación, que ayer dio a conocer el Convenio entre esta institución histórica y Violeta Radio para que pueda transmitir.

Sí, ayer la Radio se pintó de violeta, gracias a la energía de Mujeres en Frecuencia, Salud Integral para la Mujer, Comunicación e Información de la Mujer y la doctora Aimée Vega Montiel.

La producción informativa busca equilibrar la asimetría periodística que enfrentan las mujeres. A continuación, comparto lo dicho ayer durante la presentación de Violeta Radio.

La organización Nordicom dio a conocer el lunes los resultados de su investigación en relación con el lugar que ocupan las mujeres en los altos cargos de toma de decisión de 100 corporaciones de medios.

Los resultados la llevaron a asegurar que “los medios son un negocio masculino”.

Las evidencias que las llevaron a esta conclusión fueron las siguientes:

En promedio 80 por ciento de puestos de dirección, son ocupados por hombres. 17 por ciento de los puestos de alta dirección, tienen como titulares a mujeres y sólo 6 mujeres dirigen estas corporaciones.

En el año 2010 el optimismo estaba de nuestro lado. De acuerdo con los resultados del Proyecto Monitoreo Mundial de Medios, único en el mundo, las mujeres alcanzaríamos la paridad dentro de las noticias en 50 años, siempre y cuando cada quinquenio se registrara un incremento del 5 por ciento.

Tras los resultados del año 2015 el optimismo se debilitó al encontrar un estancamiento en la presencia de las mujeres dentro de las noticias en el mundo.

Es decir, desde el año 2010 de cada 100 noticias que se publican en el mundo por cualquier vía, 24 tienen una voz femenina.

Sin embargo, hay secciones noticiosas en las cuales por decir lo menos, las mujeres estamos un poco más abajo del inframundo, por ejemplo, en la sección de finanzas o deportes.

En nuestra Ciudad de México las mujeres ocupan apenas 20 minutos de cada hora de transmisión radiofónica. De las 530 horas de noticias a la semana 82 son transmitidas por mujeres, reporta la investigación realizada por CIMAC en el año 2017.

“En Perspectiva: noticias por la igualdad”, es una apuesta a construir la lectura del mundo desde la mitad de la población que ha sido invisibilizada por la lectura masculina del mundo público.

Ciertamente las noticias no tienen sexo, pero su tratamiento sí tiene género, y hasta el día de hoy la mirada del género masculino tamiza la información, aquello que se considera noticioso, los personajes de las noticias y el lugar que éstas ocupan.

Hacer periodismo profesional y de investigación será la brújula que guíe “En Perspectiva: noticias por la igualdad”, donde las protagonistas de las noticias son las mujeres; y donde el derecho a la información de éstas esté garantizado.

Tomar el pulso de lo que ocurre en el país implica contar con ojos y oídos comprometidos con los Derechos Humanos de las mujeres, reporteras de Cimacnoticias y de la Red Nacional de Periodistas serán quienes nos acerquen los hechos que acontecen en nuestro país en torno a la igualdad de las mujeres.

Contaremos con corresponsales extranjeras que nos traerán las otras perspectivas que impactan en nuestras vidas. Porque en todos lados estamos las mujeres, tendremos secciones sobre deportes, finanzas, tecnología y cultura.

Construir la igualdad implica necesariamente el análisis y la reflexión que diseccione el mundo desigual al que nos enfrentamos cada día las mujeres.

Evaluar las políticas públicas que dicen buscar la igualdad de las mujeres será tarea fundamental del trabajo periodístico que realicemos y para ello contaremos con las expertas y académicas indispensables.

Por supuesto que la sociedad civil y el movimiento feminista que ha pugnado por los Derechos Humanos de las mujeres y contra la discriminación, estarán presente en nuestro quehacer informativo.

En un país donde hacer periodismo crítico implica jugarnos la vida, no se pueden crear medios de comunicación como si esto no pasara, como si las periodistas no tuvieran que dejar sus ciudades para salvar la vida por hacer su trabajo de informar a la sociedad, para ellas los micrófonos de Violeta Radio están abiertos.

Porque estamos convencidas que para construir la igualdad nadie debe ser silenciada.

Larga vida para Violeta Radio

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

Twitter: @lagunes28