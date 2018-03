El que Donald Trump y Enrique Peña Nieto hayan coincidido en que en el proceso presidencial mexicano hay candidatos no tan buenos, es lo de menos.

Para empezar esa va a ser decisión de los mexicanos no de esos presidentes tan impopulares en sus respectivas naciones.

En San Diego, el mandatario de EU se refirió a la próxima renovación presidencial en México, señalando que “Tienen unas elecciones pronto. Creo que tienen algunos candidatos que son muy buena gente, y tienen algunos que quizá no son tan buenos”.

Igual él se siente excelso, al descalificar así a López Obrador.

Por su parte el presidente Peña Nieto, dijo durante una gira por Perote, en Veracruz, que sólo ve en uno de los candidatos presidenciales “y sólo en uno” la honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía que llevará a México por un rumbo de estabilidad y orden.

O sea, Meade.

Así que tenemos que Trump comparte la idea de muchos medios de su país que han comparado a López con Maduro, en tanto que, para Peña, no es honrado ni honorable; el norteamericano dijo que lideará con el que gane, y para Peña pues solo hay uno bueno en su opinión.

Al parecer al fin, Trump y Peña coinciden en algo, que no tiene nada que ver con el muro, migrantes, dreams y TLCAN, sí con el proceso interno nacional.