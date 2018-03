Violencia contra mujeres se cambia con políticas públicas: Peña

Ciudad de México – La realidad de injusticia, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres ‘’parte de la realidad de nuestra sociedad’’, no se cambia con sólo desearlo o de expresiones contra tales fenómenos, sino vía políticas específicas, expresó el presidente Enrique Peña Nieto al encabezar con anticipación el día de ayer miércoles, el Día Internacional de la Mujer.

Con una conformación variada de auditorio femenino presente en Los Pinos que fue desde secretarias de Estado y legisladoras hasta alumnas de secundaria, el mandatario reiteró el compromiso que desde inicios de su gestión hizo con las mujeres.

‘’Soy Presidente de la República gracias al respaldo, sin duda mayoritario, significativo y muy presente de las mujeres mexicanas. Este es un presidente que debe (el) llegar a esta responsabilidad, a la más importante magistratura del país, a las mujeres mexicanas’’, estableció el presidente Peña.

Luego de hacer un recuento de los programas instrumentados durante esta administración en favor de la equidad de género, hizo especial referencia a la reforma por la cual se estableció la obligación a los partidos políticos de asignar la mitad de las candidaturas tanto al Congreso federal como los locales a mujeres.

Además, destacó el que por primera vez, tras un fenómeno que se había presentado con especial incidencia desde el año 2000, el embarazo en adolescentes, ‘’a través de distintos programas y políticas no sólo detuvimos esta tendencia, sino que empieza a bajar. Todavía de manera modesta (pero) quizá el primer logro fue frenar la tendencia alcista que observábamos’’, señaló.

Asimismo, y al referirse a la violencia sexual -en ninguno de los discursos pronunciados en la ceremonia se abordó específicamente el tema de los feminicidios- el presidente Peña consideró que en su combate ‘’hemos avanzado’’.

Ello, dijo, porque hoy a través de distintas políticas y de espacios de participación para la mujer tanto públicos como sociales y de mujeres que se atreven a alzar la voz y a denunciar el hostigamiento y el acoso sexual, ‘’hemos podido, realmente, frenar estas conductas machistas’’.

Finalmente, y al encabezar por última vez esta ceremonia en su condición de presidente, Peña Nieto agradeció a todas las mujeres, ser parte del cambio estructural del país.

En el acto que tuvo lugar en el salón ‘’López Mateos’’, no estuvo presente la señora Angélica Rivera. (Fuente/La Jornada)