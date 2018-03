Trump habla de “posible progreso” con Corea del Norte

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó ayer martes el “posible progreso” en las conversaciones por el programa nuclear de Corea del Norte, después que Corea del Sur anunciara que Pyongyang estaba dispuesto a negociar.

“Posible progreso está siendo alcanzado en conversaciones con Corea del Norte. Por primera vez en muchos años se está haciendo un esfuerzo serio por todas las partes involucradas”, señaló Trump en un mensaje en la red Twitter.

“El mundo está mirando y esperando. Puede ser una falsa esperanza, pero Estados Unidos está listo para ir en cualquier dirección”, añadió en su mensaje.

El Asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, formuló el sorprendente anuncio de la apertura norcoreana a negociaciones después de un viaje a Pyongyang donde se encontró con el líder Kim Yong-un.

En ese encuentro, las dos delegaciones coreanas acordaron una nueva ronda de conversaciones en la zona desmilitarizada de la frontera.

De acuerdo con Chung, Corea del Norte está abierta a conversaciones “francas” con Estados Unidos sobre desnuclearización y estaría dispuesto a suspender sus pruebas misilísticas y nucleares mientras las negociaciones estén en marcha.

Corea del Norte abandonaría incluso su plan nuclear si su seguridad nacional es garantizada, afirmó Chung.

Sin embargo, horas más tarde el vicepresidente estadunidense Mike Pence advirtió que no reducirá la presión sobre Corea del Norte hasta que Pyongyang no tome medidas “creíbles, verificables y concretas” para deshacerse de sus armas nucleares.

“Estados Unidos y sus aliados siguen firmes en imponer la máxima presión sobre el régimen de Kim (Jong Un) para poner fin a su programa nuclear”, declaró Pence poco después del anuncio de esa posible apertura norcoreana, para acotar que “todas las opciones están sobre la mesa (…)”.

Otro que no derrochó optimismo fue el principal funcionario de inteligencia estadunidense: “Soy bastante escéptico sobre esto”, dijo el Director de Inteligencia Nacional Dan Coats.

“Tal vez esto sea un gran avance, lo dudo seriamente. Como suelo decir, la esperanza brota eternamente”, expresó Coats en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

De su lado, la ONU dio la bienvenida a los planes para una cumbre entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur y dijo que estaba lista para ayudar a hacer avanzar las conversaciones: “Obviamente, estamos motivados por estas discusiones”, dijo el portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric.”

“Cualquier cosa que pueda reducir aún más las tensiones militares es bienvenida”, señaló “Reiteramos nuestro compromiso de seguir ayudando en este proceso con los gobiernos interesados de cualquier manera” añadió. (Fuente/Dpa)