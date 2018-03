Trabajadores del ICHEJA dan ultimátum a las autoridades

Sergio Núñez /ASICh – Ante incumplimiento a la minuta de acuerdos firmada por el Subsecretario de Gobierno, Jorge Utrilla Robles y el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Ariosto González Borralles, para pagar los recursos de los vales de despensas, trabajadores sindicalizados dan un ultimátum de 15 días para darles solución o se declararán en huelga de hambre.

El secretario general del Comité Directivo seccional 007 del Sindicato Nacional de los Trabajadores para la Educación de los Adultos en el estado, Martín Pérez Jiménez dio a conocer la determinación que han tomado porque las autoridades violentan el contrato colectivo de trabajo.

Anotó que en diciembre empezaron a reclamar los recursos que les debieron haber entregado por conceptos de vales de despensas, equivalente a cinco millones de pesos, por lo que llegaron a acuerdos que les pagarían una parte y posteriormente el resto, pero hasta ahora hay un adeudo de 80 mil pesos

Los recursos para vale de despensas los da la Federación, por lo que el estado tiene que pagar, pero lejos de esto recurre a la represión laboral. Les habían dicho que el 15 de febrero les pagarían, pero no han cumplido.

Pidió al gobierno del estado el relevo en la dirección general del ICHEJA, por salud de la institución y que no se superarán diferencias con los 425 trabajadores sindicalizados.

Nosotros le apostamos al diálogo, pero esto ya se propasó, estas personas ya no son gratas en el Instituto, para lo cual cuentan con el respaldo de la dirigencia nacional del Sindicato.