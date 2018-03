Taxistas involucrados en robo de baterías de vehículos

Ezequiel Gómez García – Taxistas involucrados en el modus operandi de Bandas dedicadas al robo de baterías de vehículos estacionados en la vía pública en Tuxtla Gutiérrez, fueron denunciados en redes sociales mientras las autoridades no aceptan que este delito cada día va al alza.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, se registran un promedio de 50 denuncias por este delito, pero muchas veces no se logra acreditar, debido a que no se encuentran pruebas del ilícito.

En las colonias de la ciudad donde son más frecuentes este tipo de ilícitos, se encuentran la Colonia Caminera, San Francisco, San Roque, Maldonado, Magisterial, Infonavit los Laguitos, Infonavit el Rosario, San José Terán, Paso Limón, Patria Nueva, Libramiento norte poniente a la altura del IMSS.

Este miércoles, a través de una video grabación se difundió en redes sociales como un sujeto se acerca aúna camioneta pic up de color blanco estacionada en la vía pública y de manera sigilosa levanta el cofre y sustrae la batería de la unidad, instantes después se acerca el taxi con número económico 1618 y huye del lugar.

Esta es la forma de operar de estos sujetos en distintos puntos de la ciudad, por lo que las autoridades de la policía municipal deberían patrullar estas zonas y realizar verificación en los centros donde se venden baterías para evitar que los ladrones de estos artículos tengan libertad de vender estos productos por cantidades que van desde los 250 hasta los 500 pesos.