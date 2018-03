Suspensión de recolección de basura, no debe repetirse

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado/Agencia) – El problema de la recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez tiene que corregirse por completo y no puede repetirse por las consecuencias que podría generar en la salud de los capitalinos, señaló el primer regidor en Tuxtla Gutiérrez, Iván Sánchez Camacho.

La situación que generó la empresa Veolia (antes Proactiva), dijo, obligó a que funcionarios municipales señalaran el servicio prestado a la ciudadanía, pese a que la deuda mencionada se viene arrastrando de administraciones pasadas.

Es importante mencionar que, las autoridades municipales, informaron que la recolección de la basura comenzaría a normalizarse en la capital, tras un diálogo que establecieron con la empresa.

No obstante, el regidor calificó de irresponsable e insensible la postura que adoptó la compañía con el servicio; incluso, comentó que fue una desafortunada experiencia que se vivió en la capital.

Reconoció el esfuerzo adicional que hicieron las instancias municipales en conjunto con la iniciativa privada para atender el tema, sin embargo, las acciones no fueron suficientes ante el número de colonias en Tuxtla Gutiérrez.

Continuó: “no podemos jugar con uno de los derechos elementales para toda persona, como es el derecho a la salud”. De acuerdo con lo mencionado, debe existir sensibilidad social, pero también una reacción más determinada en defensa de la ciudadanía.

Exhortó a que el gobierno municipal revise punto por punto el contrato para que, así como se tiene un adeudo con la empresa y se exigen los pagos, ésta debe ofrecer un servicio de mayor calidad.

Criticó el hecho de que en administraciones pasadas ya se tenía un adeudo millonario, pero nunca pararon las actividades en la recolección de los desechos.

Sánchez Camacho explicó que, si bien es cierto que este problema no se va a resolver a la brevedad, es necesario que los actuales servidores públicos dejen las bases establecidas para mitigar los efectos negativos.

Finalmente, agregó, la responsabilidad administrativa debe mantenerse en el ayuntamiento, debido a que no se podrán pagar los 300 millones de pesos que está cobrando la empresa, porque se dejarían de atender otros temas de prioridad para la población, pero sí urge dejar una negociación jurídica