Sofocan incendio en reserva de la Biósfera del Volcán Tacaná

El incendio en la Reserva Biósfera del Volcán del Tacaná, en los límites entre Chiapas y Guatemala, fue sofocado la mañana de este martes luego de siete días de combate, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas.

“Ya quedó sofocado el incendio del Volcán Tacaná. Inició a una altitud arriba de los 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar, es una zona complicada, las faldas del volcán, muy cerca del límite a unos cuántos cientos de metros de nuestro vecino país de Guatemala, ya se sofocó se hizo un trabajo en conjunto con autoridades de Guatemala y México”, indicó Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en Chiapas.

De acuerdo con datos del Sistema Estatal de Protección Civil el incendio consumió más de 150 hectáreas.

“Está totalmente libre de columnas de humo, todavía tiene digamos algunos árboles que están en proceso de que se está consumiendo, pero están bajo vigilancia, hay personal que está pernoctando en esa zona del volcán Tacaná. Aproximadamente son 170 hectáreas, no todas son de arbolado adulto, hay una zona de cañadas de pastizales, es un polígono irregular”, señaló Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en Chiapas.

Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio en el Volcán Tacaná, aunque no se descarta que haya sido provocado.

“Todavía no lo sabemos, es una zona donde estamos trabajando con los comités que viven en el lugar, son personas originarias de estos ejidos, es del municipio de Unión Juárez y también hay poblaciones de Guatemala, por supuesto hay indicios que esto fue provocado por la mano del hombre”, destacó Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en Chiapas.

En el combate al incendio en la Reserva Biósfera del Volcán del Tacaná participaron más de 200 elementos de las diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno a las que se sumó personal de Guatemala para evitar que se propagará a su territorio.