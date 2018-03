Sí, pero no

No es muy buena señal para la imagen del gobierno federal –obvio su candidato- haber anunciado una especie de carpetazo al caso de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua.

La reacción viral fue desafortunada para la imagen de la PGR y desde luego, afortunada para el caso Ricardo Anaya, para muchos perseguido político del gobierno para bajarle bonos y que sea José Antonio Meade el que suba a la segunda posición en la estadística.

Finalmente no sucede y al parecer no sucederá porque ya es cosa de carisma y no de apoyos colaterales por parte de las instituciones afines al abanderado que como sabemos, fue parte del gobierno actual.

Sin embargo, el caso de Duarte fue publicitado por el actual gobernador de aquella entidad, Javier Corral, denunció y documento manejo de recursos a favor del PRI, por casi 300 millones de pesos, además del uso de recursos públicos para negocios personales y ello con todo y socios.

Huelga decir que si la PGR detiene por el momento esa investigación, eso no quiere decir que el gobierno estatal lo haga; en esa entidad siguen su propio código penal, pero la idea generada del “perdón” a César Duarte, está fincada, aun la PGR haya dado a conocer tardíamente -que debió incluir en el anunció de la suspensión de la investigación- que no se han cerrado las carpetas de investigación.